- Jest to kompletnie bez znaczenia, nie wpłynie to na wynik wyborów - ocenił w "Graffiti" Przemysław Wipler, odnosząc się do decyzji Sądu Najwyższego o konieczności ponownego przeliczenia głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Poseł Konfederacji wskazał, że różnica wyników kandydatów na prezydenta jest zbyt duża, by mogła realnie wpłynąć na ostateczne podsumowanie.