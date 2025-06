Donald Trump zapowiada kolejne ataki na Iran. "Nadchodzi więcej"

W wywiadzie dla telewizji ABC News prezydent USA Donald Trump nazwał izraelski atak na Iran "znakomitym" i zapowiedział kolejne podobne operacje. Wcześniej zagroził w mediach społecznościowych, że Teheran musi zawrzeć porozumienie, by "uratować to, co było znane jako irańskie (perskie) imperium". "Po prostu zróbcie to, zanim będzie za późno" - napisał.