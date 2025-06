Śmiertelny wypadek na A1. Sąd zdecydował ws. zażalenia Sebastiana M.

Sąd odrzucił zażalenie obrońcy na areszt wobec Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Zginęły wtedy 3 osoby. M. po wypadku uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skąd został sprawdzony do Polski.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił w piątek zażalenie obrońcy na areszt wobec Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 r. Poinformował o tym, po zakończeniu niejawnego posiedzenia sądu prokurator Aleksander Duda, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Areszt wobec Sebastiana M. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł 27 maja, przychylając się tym samym do wniosku prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Formalnie decyzja sądu oznaczała utrzymanie 30-dniowego aresztu wobec Sebastiana M., który zastosował piotrkowski sąd rejonowy we wrześniu 2023 r. razem z wydaniem za podejrzanym listu gończego.

Śmiertelny wypadek na A1. Sąd odrzucił zażalenie na areszt Sebastiana M.

To orzeczenie zaskarżyła obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda. Obrońca Sebastiana M. nie chciała komentować orzeczenia sądu.

Decyzja sądu okręgowego oznacza, że Sebastian M. pozostanie w areszcie co najmniej do 25 czerwca. Prokurator Duda poinformował PAP, że prokuratura już złożyła do Sądu Rejonowego w Katowicach wniosek o przedłużenie aresztowania na czas do trzech miesięcy, włączając w to obecny czas stosowania aresztu.

Katowicka prokuratura jako szczególne przesłanki stosowania tego środka zapobiegawczego wobec Sebastiana M. wskazała obawę ponownej ucieczki podejrzanego, bezprawne utrudnianie postępowania, jak również grożącą mu surową karę.

- Jeśli będzie taka konieczność, następnym ewentualnym krokiem będzie złożenie przez prokuratora wniosku o dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego do trzech miesięcy i w tym zakresie właściwy do jego rozpatrzenia jest już sąd miejsca prowadzenia śledztwa, czyli sąd katowicki - wyjaśnił prok. Aleksander Duda po posiedzeniu piotrkowskiego sądu 27 maja.

Śmiertelny wypadek na A1. Sebastian M. trafił do aresztu

Sebastian M. został sprowadzony 26 maja do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po wypadku, do którego doszło 16 września 2023 r. na autostradzie A1 w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). W samochodzie kia zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Podejrzany o spowodowanie wypadku Sebastian M. siedział za kierownicą bmw.

Sebastian M. nie został zatrzymany bezpośrednio po wypadku, a wkrótce uciekł z Europy. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju.

Polska prokuratura, w ramach procedury ekstradycyjnej, wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. Na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie uznał ekstradycję za dopuszczalną kończąc procedurę ekstradycyjną.

Początkowo sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, ale we wrześniu 2024 r. do prowadzenia postępowań związanych z wypadkiem na A1 została wyznaczona Prokuratura Okręgowa w Katowicach.