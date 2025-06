Izraelska armia zaczęła przechwytywać irańskie drony poza przestrzenią powietrzną Izraela. Stacje telewizyjne podały, że bezzałogowce są niszczone nad Arabią Saudyjską i Syrią. Nalot dronów to odwet Iranu za nocne uderzenie Izraela na bazy wojskowe w okolicy Teheranu.

Państwowa jordańska agencja prasowa Petra poinformowała, że siły zbrojne Jordanii przechwyciły kilka pocisków i dronów, które wleciały w przestrzeń powietrzną państwa.

Siły Obronne Izraela powiadomiły wcześniej, że z Iranu w stronę Izraela wystrzelono ponad 100 dronów, a izraelskie siły powietrzne pracują nad ich przechwytywaniem - przekazał portal Times of Israel, dodając, że tego typu bezzałogowce potrzebują średnio siedmiu godzin, aby dotrzeć z Iranu do Izraela.

Przed godziną dostrzeżono drony nad terytorium Iraku - dodał portal.

Szef MSZ Francji: Izrael ma prawo do obrony przed wszelkimi atakami

Szef MSZ Francji Jean Noel Barrot oświadczył w piątek, że Izrael ma prawo do obrony przed wszelkimi atakami. Przypomniał, że Paryż wyrażał zaniepokojenie z powodu programu nuklearnego Iranu. Minister opowiedział się za środkami dyplomatycznymi w celu zniwelowania napięć.

"Francja śledzi z najwyższą uwagą rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, w ścisłej koordynacji ze swymi partnerami. Wzywamy wszystkie strony do powściągliwości i do uniknięcia wszelkiej eskalacji" - napisał Barrot w serwisie X. "Potwierdzamy prawo Izraela do obrony przeciwko wszelkim atakom" - podkreślił.

Przypomniał, że Francja kilkakrotnie wyrażała głębokie zaniepokojenie "z powodu irańskiego programu nuklearnego, w szczególności - w rezolucji przyjętej ostatnio przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA)".

"Jest sprawą zasadniczą, by wykorzystać wszelkie drogi dyplomatyczne w celu zniwelowania napięć. Francja jest w pełni zaangażowana, by się do tego przyczynić" - dodał Barrot.

Izrael zaatakował Iran. Uderzono w bazy w pobliżu Teheranu

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe.

Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parchin, gdzie, według ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. Iran zapowiedział uderzenia odwetowe.

ZOBACZ: Szef MON o ewakuacji Polaków z Iranu. "Wojsko jest gotowe"

- To decydujący moment w historii Izraela - oświadczył premier Binjamin Netanjahu w orędziu do narodu wygłoszonym po rozpoczęciu ataków. - Rozpoczęła się Operacja Powstający Lew, której celem jest powstrzymanie irańskiego zagrożenia dla istnienia państwa Izrael - dodał premier.

Izraelskie naloty były wymierzone w trzy obiekty wojskowe na północnym zachodzie kraju. Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły do tej pory pięć fal ataków w Iranie. - W sumie przeprowadzono setki uderzeń - dodało źródło.