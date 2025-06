Izrael zaatakował Iran. Pięć fal nalotów, setki uderzeń

Izraelski minister obrony Israela Kac ogłosił w piątek nad ranem, że Izrael rozpoczął prewencyjny atak na Iran. Zarządził też alarm na terenie całego kraju i ostrzegł, że w najbliższym czasie oczekiwany jest odwet ze strony Iranu.

Obrona cywilna ostrzegła, że w ciągu najbliższych godzin należy się spodziewać "zmasowanego ataku ze wschodu".

Izraelskie naloty były wymierzone w trzy obiekty wojskowe na północnym zachodzie kraju. Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły do tej pory pięć fal ataków w Iranie. - W sumie przeprowadzono setki uderzeń - dodało źródło.

Izrael zaatakował irańskie obiekty nuklearne

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały wcześniej, że atakują irańskie obiekty nuklearne, obiekty wojskowe oraz najwyższych urzędników wojskowych i nuklearnych. Irańska agencja Fars podała, że w ataku zginął dowódca irańskiej armii, Mohammad Bagheri - co nie zostało jednak potwierdzone przez inne redakcje w kraju.

ZOBACZ: Izrael uderzył w Iran. "Odpowiedź Teheranu będzie surowa i zdecydowana"



Po rozpoczęciu operacji izraelska armia wydała komunikat, w którym stwierdziła, że Iran potajemnie rozwija plan "technologicznego zaawansowania wszystkich elementów rozwoju broni nuklearnej". "W ostatnich miesiącach zgromadzone informacje wywiadowcze dostarczyły dowodów na to, że irański reżim zbliża się do punktu, z którego nie ma już odwrotu" - czytamy w oświadczeniu.



Jak wskazano, wysiłki irańskiego reżimu zmierzające do wyprodukowania tysięcy kilogramów wzbogaconego uranu, umożliwiają wzbogacanie go do poziomu wojskowego, a co za tym idzie "uzyskanie broni jądrowej w krótkim czasie". Według izraelskiej armii "w ramach tego planu, wysocy rangą naukowcy nuklearni w Iranie pracują nad tajnym opracowaniem wszystkich komponentów potrzebnych do opracowania broni jądrowej".