Iran ma większą armię, ale to Izrael wydaje więcej na zbrojenia - wynika z najnowszego raportu porównującego potencjały militarne obu państw. W nocy z czwartku na piątek izraelskie lotnictwo zaatakowało Iran zadając mu poważne straty w personelu wojskowym i sprzęcie.

Telewizja Al-Dżazira przeanalizowała, na podstawie danych z instytucji zbierających informacje wojskowe, potencjały militarne Izraela i Iranu.

Iran ma większą armię, ale jest ona przestarzała

W większości porównywanych aspektów zdolności militarnych zdecydowanie lepiej wypada Iran, który ma większą armię, choć to Izrael wydaje nieporównywalnie więcej na wzmacnianie swojej armii. Izraelskie siły zbrojne korzystają też z nieporównywalnie nowocześniejszego sprzętu.

Według The Military Balance 2023, opublikowanego przez Międzynarodowy Instytut Badań Strategicznych (IISS), Iran ma 610 tys. osób czynnego personelu wojskowego, w tym 350 tys. w armii lądowej, 190 tys. w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), 18 tys. w marynarce wojennej, 37 tys. w siłach powietrznych i 15 tys. w obronie powietrznej. Ponadto Iran ma armię rezerwową liczącą 350 tys. osób. Pobór do wojska jest obowiązkowy dla irańskich mężczyzn od 18. roku życia.

ZOBACZ: Atak Izraela na Iran. Przywódcy z całego świata zabrali głos

Izrael ma 169,5 tys. osób czynnego personelu wojskowego, w tym 126 tys. armii lądowej, 9,5 tys. w marynarce wojennej i 34 tys. w siłach powietrznych. Izrael także ma armię rezerwową liczącą 465 tys. osób i przeprowadza regularne pobory do wojska większości młodych mężczyzn i kobiet powyżej 18. roku życia.

Izrael wydaje więcej od Iranu na wojsko

Izrael przewyższa Iran w wydatkach wojskowych. Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), opublikowanych w kwietniu 2024 roku, Izrael wydał w 2023 roku na zbrojenia 27,5 mld dolarów, natomiast Iran przeznaczył na ten cel 10,3 mld dolarów.

Według The Military Balance 2023 siły lądowe Iranu mają do dyspozycji co najmniej 10 513 czołgów, 6798 dział artyleryjskich i ponad 640 transporterów opancerzonych.

Z kolei Izrael ma około 400 czołgów, 530 dział artyleryjskich i ponad 1190 transporterów opancerzonych.

ZOBACZ: Rośnie bilans izraelskiego ataku. Wśród ofiar generałowie i naukowcy

Izrael ma więcej samolotów, a Iran więcej okrętów

Według tego samego źródła irańskie siły powietrzne mają 312 samolotów zdolnych do walki, IRGC ma kolejne 23. Armia Iranu ma 52 śmigłowce szturmowe, a IRGC posiada pięć takich maszyn.

Izrael ma 345 samolotów zdolnych do walki i 43 śmigłowce szturmowe.

ZOBACZ: Szef MON o ewakuacji Polaków z Iranu. "Wojsko jest gotowe"

W porównaniu marynarek wojennych obu krajów lepiej wypada Iran, który ma 17 okrętów podwodnych, 68 patrolowców, siedem korwet, 12 okrętów desantowych, 11 jednostek desantowych oraz 18 pojazdów logistycznych i wsparcia.

Izrael ma pięć okrętów podwodnych oraz 49 patrolowców i innych morskich jednostek bojowych.

Izrael ma doskonały system obrony powietrznej

Zdecydowanie jednym z najmocniejszych punktów izraelskiej obronności jest system obrony powietrznej. Żelazna Kopuła przechwytuje większość pocisków wystrzeliwanych zarówno przez Hamas, jak i Hezbollah czy Iran. System jest wyposażony w radar, który wykrywa nadlatujący pocisk i określa jego prędkość oraz kierunek. Następnie centrum kontroli oblicza, czy obiekt stanowi zagrożenie dla izraelskich miast, a jeśli tak, wystrzeliwany jest pocisk przechwytujący. Według Izraela skuteczność Żelaznej Kopuły wynosi 90 proc.

W Izraelu rozlokowanych jest 10 baterii Żelaznej Kopuły. Oprócz tego Izrael posiada systemy Proca Dawida oraz Strzała, przechwytujące pociski średniego i dalekiego zasięgu.

Iran posiada system Azarakhsh (Piorun), wykrywający pociski krótkiego zasięgu i lecące na małej wysokości. Jest wyposażony w zaawansowane radary 3D oraz nowoczesne systemy wykrywania. Może być instalowany na różnych typach pojazdów i jest zdolny do szybkiej neutralizacji celów. Może być wykorzystywany zarówno na platformach stacjonarnych, jak i mobilnych. Zasięg radaru wynosi 50 km, podczas gdy detektor optyczny działa na odległość 25 km.

ZOBACZ: "Potrzebują siedmiu godzin". Drony przechwycone poza przestrzenią powietrzną Izraela

Iran posiada też szereg różnych systemów obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze. Należą do nich 42 rosyjskie systemy dalekiego zasięgu S-200, S-300 i lokalne Bavar-373; ponad 59 amerykańskich systemów średniego zasięgu MIM-23 Hawk, HQ-2J i Khordad-15; oraz 279 chińskich systemów krótkiego zasięgu CH-SA-4 i 9K331 Tor-M1.

Izrael ma więcej typów rakiet balistycznych

Według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie (CSIS) Iran ma w swoim arsenale co najmniej 12 różnych typów rakiet balistycznych średniego i krótkiego zasięgu. To rakiety Tondar 69 o zasięgu 150 km oraz Khorramshahr i Sejjil o zasięgu do 2000 km.

Izrael ma co najmniej cztery różne typy rakiet balistycznych krótkiego, średniego i pośredniego zasięgu, od LORA o zasięgu 280 km do Jericho-3 o zasięgu od 4800 km do 6500 km.

ZOBACZ: Nocne uderzenie Izraela na Iran. Przestrzeń powietrzna nad czterema krajami zamknięta

Według amerykańskiego Stowarzyszenia Kontroli Zbrojeń (Arms Control Association) Izrael posiada szacunkowo 90 głowic nuklearnych. Iran nie ma broni jądrowej, ale ma zaawansowany program nuklearny i kilka obiektów nuklearnych oraz ośrodków badawczych.