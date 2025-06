Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował atak Izraela na Iran, a także odpowiedź Teheranu. - Rosja jest zaniepokojona i potępia ostrą eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie - powiedział. Rzecznik dodał, że przywódca Rosji Władimir Putin jest o wydarzeniach informowany na bieżąco.

W odpowiedzi na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie ambasada Rosji w Izraelu zaapelowała do Rosjan o powstrzymanie się od podróży do tego kraju. Portal Moscow Times poinformował, powołując się na komunikat rosyjskich linii lotniczych Aerofłot, że przewoźnik odwołał loty do Teheranu ze względów bezpieczeństwa.

Atak Izraela na Iran. Naloty na bazy wojskowe

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.

ZOBACZ: Kulisy ataku Izraela na Iran. W działaniach brał udział Mosad

Premier Izraela Binjamin Netanjahu ogłosił w orędziu do narodu, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i posiada wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego.

W atakach prawdopodobnie zginęli najwyżsi rangą irańscy dowódcy oraz co najmniej sześciu naukowców zajmujących się energetyką jądrową.