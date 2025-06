- Jeśli premier przy tej rekonstrukcji nie dobierze sobie dobrze kadry, to jestem przekonany, że następny krok to będzie zmiana premiera - powiedział Marek Sawicki porównując Donalda Tuska do Michała Probierza. Poseł PSL na antenie Polsat News stwierdził, że rekonstrukcja rządu powinna nastąpić jak najszybciej, ponieważ jakiekolwiek opóźnienia zadziałają na szkodę Donalda Tuska.

W "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News Grzegorz Kępka rozmawiał z Markiem Sawickim z PSL. Były minister rolnictwa skomentował sprawę nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich.

Marek Sawicki o wyborach: "Już się rozstrzygnęły"

- Sąd Najwyższy wie, że wybory się już rozstrzygnęły, że PKW policzyła głosy i oczywiście jego obowiązkiem jest rozpatrzeniem wszystkich protestów wyborczych. Ostateczne orzeczenie będzie wyglądało tak, że mimo protestów, mimo uchybień, wynik pozostanie niezmieniony. Ale to nie podlega dyskusji, że dobrze, że Sąd Najwyższych zdecydował o ponownym przeliczeniu głosów, bo każdy głos jest ważny - powiedział Sawicki.

Były minister odniósł się także do słów Romana Giertycha, który stwierdził, że być może konieczne będzie przeliczenie wszystkich głosów. - Zostawmy to w formie żartu, a nie poważnej propozycji - dodał.

Poseł PSL zabrał głos ws. Narodowego Banku Polskiego, do którego wszedł prokurator z policją. Odebrał dokumenty, które miały być objęte "tajemnicami prawnie chronionymi związanymi z pracami RPP".

- Mam duże obawy, że prokurator Korneluk i minister sprawiedliwości są przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wsadzani na konika. Bo w tego typu sprawach, prokuratura powinna wystąpić o wydanie dokumentu. Z komunikatu NBP wynika, że NBP był przygotowany i miał gotowe dokumenty - skomentował.

Sawicki podkreślił, że interwencja powinna być przeprowadzona dopiero w momencie, gdyby NBP nie chciał wydać dokumentów

- Autonomia banku centralnego jest pewną wartością, której naruszenie przez prokuraturę uważam za duży delikt i uważam, że to musi być wyjaśnione i przez prokuratora krajowego i generalnego - powiedział na antenie Polsat News.

Rekonstrukcja rządu Donalda Tuska

Marek Sawicki skomentował także rekonstrukcję rządu i wotum zaufania, które otrzymał rząd Donalda Tuska. Powiedział, że jest zadowolony z działania ministrów PSL i dobrze ocenia ministrów z innych partii.

- Ja nie mogłem nie zagłosować za wotum zaufania dla rządu koalicyjnego - powiedział.

Dodał, że mimo wszystko rozumie rekonstrukcję rządu i liczy na to, że ta przebiegnie sprawnie. Marek Sawicki uważa, że Donald Tusk musi bardzo uważnie wybrać nowych ministrów.

- Przed chwilą mówiliśmy o drużynie narodowej. Zwróciłem uwagę na to, że selekcjoner jest od tego, żeby dobierał sobie kadrę, bo jeśli nie dobierze dobrze kadry, to się zmienia selekcjonera. I jeśli premier przy tej rekonstrukcji, nie dobierze sobie dobrze kadry, to jestem przekonany, że następny krok to będzie zmiana premiera - powiedział.

Były minister stwierdził, że konieczna jest szybsza rekonstrukcja rządu, ponieważ duże opóźnienia źle świadczą o premierze i sprawności jego działań.

- Premier dokonał samooceny siebie i swojego rządu. Czekamy na rekonstrukcję. Ma się ona dokonać do końca lipca. Ja bym wolał, żeby dokonała się do końca czerwca - powiedział Sawicki.

Marszałek senior zauważył, że w expose premiera, które ten wygłosił przed głosowaniem nad wotum zaufania, zabrakło konkretów o planie działania na najbliższe dwa lata. - Połowa wystąpienia dotyczyła przypomnienia zasług tego rządu, bo rzeczywiście mało o nich mówiono. Druga połowa dotyczyła krytyki PiS. Ponieważ są tylko dwie połowy to zabrakło trzeciej części. A ta trzecia część powinna dotyczyć programu na kolejne dwa i pół roku - skwitował.