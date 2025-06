Uczestnicy brali udział w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy, wędrowali po szlakach pod przewodnictwem przewodników z Koła Klimka Bachledy, bawili się podczas koncertu Rodziny Trebuniów-Tutków oraz miejskiego Dnia Dziecka na Równi Krupowej.

Organizatorem wydarzenia był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Gospodarzami Zjazdu byli burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i starosta tatrzański Andrzej Skupień.

Obecni byli liczni przedstawiciele rządu; Małgorzata Baranowska wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Miłosz Motyka, wiceminister klimatu, w imieniu marszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka przyjechał Krzysztof Rapacz, oraz były prezydent Bronisław Komorowski.

Rodzina łączy ponad podziałami

Jednym z kluczowych wydarzeń Zjazdu był panel społeczno-ekonomiczny w Teatrze Witkacego, w tym roku poświęcony kwestii demografii, którego przekaz można podsumować hasłem "Łączy nas rodzina - trwamy mimo zmian czy dzięki nim?".

Debata zgromadziła ekspertów i polityków reprezentujących różne poglądy, których łączyła troska o przyszłość polskich rodzin.

- Nieprzypadkowo zapożyczyliśmy hasło od Polskiego Związku Piłki Nożnej. Piłka już tak nie łączy, a rodzina - owszem - mówił Radosław Waszkiewicz, prezes Związku Dużych Rodzin. - Od 13 lat Zjazdy pokazują, że wokół spraw rodziny można budować ponadpartyjną zgodę.

Świetnym tego przykładem jest ustawa o Karcie Dużej Rodziny - inicjatywa Związku przyjęta w Sejmie 11 lat temu jednogłośnie i stale rozwijana. Dziś Kartę honoruje już blisko 40 tys. punktów w całej Polsce. Kolejnym skutecznym narzędziem wspierającym rodziny jest program 500+ (obecnie 800+), który przez lata rozwijał się także dzięki merytorycznym działaniom ekspertów Związku.

Wśród tegorocznych gości Zjazdu znaleźli się m.in. europosłanka Jagna Marczułajtis-Walczak oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jagna Marczułajtis, mam trójki podkreśliła osobiste korzystanie z Karty Dużej Rodziny. Z młodymi i dziećmi spotkała się Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna Cieślak.

Moda na rodzinę

- Chcemy, by w Polsce modne było posiadanie rodziny i by duże rodziny były powodem do dumy - mówiła podczas Zjazdu Korina Bulenda Nowak rzecznik prasowy zjazdu, i współorganizatorka wydarzenia. - Dlatego będziemy dalej konsekwentnie promować rozwiązania takie jak iloraz podatkowy czy rozwój oferty dla rodzin "trzy plus".

Dziś, w czasach społecznej polaryzacji, Zjazdy Dużych Rodzin pokazują, że troska o rodzinę może być płaszczyzną, która łączy ponad podziałami i umacnia społeczną wspólnotę.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Łukasz Smółka Marszałek Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Partnerem Strategicznym Zjazdu Dużych Rodzin jest PKP Intercity, Partnerem Generalnym Orlen, Partnerem Głównym Małopolska, Partnerem Polskie Tatry Termy Zakopiańskie, Partnerem kulturalnym Fundacja Idylla, Partnerem merytorycznym Fundacja Pomoc Rodzinie, Partnerem logistycznym Toyota Motor Polska, Patronat Medialny: Polsat News, Polska Agencja Prasowa, Katolicka Agencja Informacyjna, Gość Niedzielny Tygodnik Podhalański i Radio Dla Ciebie i Radio Warszawa.

