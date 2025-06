Nie chodzi już o pieniądze. Polacy wyznali, co naprawdę liczy się w pracy

Firma Randstad zaprezentowała badanie Workmonitor Pulse. W jego ramach pracownicy oraz osoby szukające pracy wypełniły kwestionariusze dotyczące szczególnie cenionych przez nich cech miejsca zatrudnienia. Na pytania odpowiedziało ponad 5 tysięcy osób, między innymi z Japonii, Niemiec, USA czy Polski.

Wolimy mniej zarabiać, za to oszczędzić sobie nerwów

Jako jeden z głównych wniosków raportu wskazuje się, że większość Polaków woli mniej stresu niż wyższą pensję. Dotyczy to 55 proc. respondentów, w tym znaczącego odsetka przedstawicieli pokolenia X i milenialsów (odpowiednio 59 i 60 proc.). Mało tego, prawie połowa ankietowanych (46 proc.) przyznała, że już zdecydowała się na mniej płatną, za to spokojniejszą posadę. Był to drugi najwyższy wynik wśród badanych krajów.

- Coraz więcej osób traktuje stres jako główny koszt pracy, którego nie zawsze jest w stanie zrekompensować wynagrodzenie - tłumaczy Joanna Kolasa z Randstad Polska. Jak wskazuje, przedsiębiorstwa tworzące zdrowsze środowiska pracy łatwiej będą mogły przyciągnąć i utrzymać u siebie utalentowanych kandydatów. I to pomimo niepewnych gospodarczo czasów.

ZOBACZ: Polacy wskazali w badaniu wymarzony zawód dla ich dzieci

Kolejny czynnik, który może mieć istotniejsze znaczenie niż wypłaty to większe możliwości kontroli harmonogramu pracy. Chodzi m.in. o porę rozpoczęcia zmiany albo pewna swoboda w jej wyborze. 52 proc. pytanych preferuje takie ukłony ze strony kierownictwa bardziej niż wyższe zarobki.

Po pierwsze: przewidywalność

Spory odsetek bardzo wysoko ceni sobie pewność zawodową. Dla 56 proc. większe znaczenie ma "bezpieczna, przewidywalna praca niż ekscytująca, ale mniej stabilna ścieżka kariery" - podano w raporcie. Dla prawie dwóch trzecich respondentów stabilność jest też czynnikiem ważniejszym niż możliwość pracowania zdalnie.

- W czasach dynamicznych zmian gospodarczych i niepewności geopolitycznej potrzeba bezpieczeństwa zawodowego rośnie wśród wszystkich zatrudnionych pokoleń - skomentowała Joanna Kolasa. Jej zdaniem pracownicy mają potrzebę realizacji swoich ambicji, natomiast zależy im, by działo się to w "środowisku, które daje im poczucie bezpieczeństwa".

Pixabay Polacy zdradzają, co naprawdę liczy się w pracy

Badanie dało też odpowiedź na pytanie, co zatrzymuje Polaków w ich miejscach zatrudnienia. Około 69 proc. z nich oceniło, że coroczne podwyżki w odpowiedzi na inflację decydują o ich pozostaniu w firmie na kolejne pięć lat. Chodzi zwłaszcza o ich regularność, która przekłada się na poczucie stabilności ekonomicznej - zauważa Randstad. Z kolei 62 proc. osób wysoko stawia więcej dni wolnego.

Co ciekawe, Polska wyróżnia się, jeśli chodzi o podejście do budowy relacji społecznych. Czterech na dziesięciu ankietowanych wskazuje na rolę zawierania przyjaźni i budowania więzi w pracy. To 5 pkt proc. więcej niż globalny wynik.

WIDEO: Ziemia dla przedsiębiorców. Szczerze o pieniądzach odc. 276 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl