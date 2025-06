W czwartek rano PZPN opublikował oświadczenie Michała Probierza, w którym były już selekcjoner poinformował o swojej dymisji.

- Zadzwonił do mnie wczoraj późnym wieczorem, powiedział, że długo myślał nad tą całą sytuacją i podjął decyzję o rezygnacji z prowadzenia kadry - mówił Kulesza o kulisach odejścia Probierza.

Kandydaci do objęcia kadry. Cezary Kulesza rozważa m.in. byłych selekcjonerów

Prezes PZPN już myśli o znalezieniu jego następcy. Dodał, że najważniejszy dla niego jest dobry kontakt z kadrą, co sugeruje, że nowym selekcjonerem będzie Polak.

Wśród rozważanych nazwisk Kulesza wymienił Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka i Jacka Magierę. Nie wykluczył też kandydatury Jana Urbana. Zaznaczył jednak, że jest zbyt wcześnie na jakiekolwiek deklaracje.

Trenerzy "do wzięcia". Możliwy powrót Nawałki albo Brzęczka

Urban jest "do wzięcia" - w poprzednim sezonie trener pożegnał się z Górnikiem Zabrze. W spekulacjach podkreśla się jego wyważony, spokojny charakter i zdroworozsądkowe podejście do piłki. A opanowanie emocji z pewnością nie zaszkodziłoby drużynie po burzliwym i konfliktowym momencie w jej historii.

Powrotu Nawałki chciałoby wielu kibiców, którzy doskonale pamiętają, że był pierwszym w historii selekcjonerem, który doprowadził do zwycięstwa reprezentacji Polski z Niemcami. Poprowadził też kadrę do ćwierćfinału Euro 2016. Zwracając jednak uwagę na to, że ostatecznie po porażce na mundialu, PZPN się z nim rozstał.

Już w styczniu 2022 roku mówiło się, że były szkoleniowiec biało-czerwonych może zastąpić ówczesnego selekcjonera Paulo Sousę.

ZOBACZ: Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski po Michale Probierzu? Ruszyła giełda nazwisk

Brzęczek prowadził reprezentację od lipca 2018 do stycznia 2021 roku, kiedy nieoczekiwanie został zwolniony przez zarządzającego wtedy PZPN-em Zbigniewa Bońka. Pod jego wodzą Polacy rozegrali 24 mecze. Brzęczek awansował ze swoim zespołem na mistrzostwa Europy 2020, ale ze względu na pandemię koronawirusa turniej został przełożony o rok.

Magiera, który również został wymieniony przez Kuleszę pozostaje na bezrobociu. Jego ostatnim pracodawcą był Śląsk Wrocław. W przeszłości prowadził też Legię Warszawa i Zagłębie Sosnowiec. Pracował już też w PZPN-ie jako selekcjoner zespołów U-19 oraz U-20.