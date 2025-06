Amerykański przywódca przyznał, że część amerykańskich przedsiębiorców jest niezadowolona z jego modelu polityki migracyjnej.

Trump zapowiedział zmianę w polityce migracyjnej

"Nasi wspaniali farmerzy i ludzie z branży hotelarskiej i rekreacyjnej twierdzą, że nasza bardzo agresywna polityka imigracyjna odbiera im bardzo dobrych, wieloletnich pracowników, a te miejsca pracy są prawie niemożliwe do zastąpienia" - napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Trump stwierdził, że o miejsca pracy imigrantów opuszczających USA ubiegają się "przestępcy wpuszczeni do kraju przez BARDZO GŁUPIĄ Politykę Otwartych Granic Bidena".

ZOBACZ: Media: "Izrael gotowy do ataku na Iran". USA apelują do swoich obywateli na Bliskim Wschodzie

"To nie jest dobre. Musimy chronić naszych farmerów, ale wyrzucić PRZESTĘPCÓW Z USA. Nadchodzą zmiany!" - zapowiedział Trump.

Prezydent już w kwietniu podczas posiedzenia gabinetu mówił o podobnych problemach pracodawców i zapowiadał ich rozwiązanie. Mówił wówczas, że rolnicy zatrudniający nielegalnych imigrantów będą mogli występować o pozwolenie na pracę, choć pracownicy ci musieliby opuścić USA na pewien czas. Mimo tych deklaracji dotąd nie poszły za nimi konkretne czyny.

Działanie Trumpa sprzeczne z jego działaniami

Deklaracja Trumpa zdaje się być sprzeczna z nasileniem się i rozszerzeniem akcji zatrzymań i deportacji nielegalnych imigrantów - początkowo skupionej na deportacji przestępców - która w ostatnich tygodniach zaczęła obejmować również naloty na miejsca pracy, restauracje, czy miejsca, gdzie imigranci zbierają się by zgłaszać się do prac np. na budowach. Takie obławy w Los Angeles przyczyniły się do gwałtownych protestów.

ZOBACZ: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. "Otrzymałem zaproszenie"

Według telewizji CBS, nawet połowa z 900 tys. pracowników farm w Kalifornii - to nieudokumentowani imigranci. Szacuje się, że osoby bez prawa pobytu stanowią 6 proc. całej siły roboczej tego stanu, zaś w niektórych innych stanach odsetek ten może być jeszcze większy.