Informacja o rezygnacji Michała Probierza spadła w czwartek na polskie środowisko piłkarskie jak grom z jasnego nieba, choć ciężko byłoby stwierdzić, że nie liczono się z takim scenariuszem. Po konflikcie z Robertem Lewandowskim i przegranym meczu z Finlandią, wiadomym było, że przyszłość selekcjonera wisi na włosku.

"Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" - napisał w oświadczeniu opublikowanym przez PZPN były już trener kadry. Jego ruch momentalnie wywołał gorącą dyskusję na temat tego, komu ów wspomniany przez Probierza "zaszczyt" przypadnie tym razem.

Michał Probierz odchodzi. Kto go zastąpi?

Podstawowe pytanie brzmi: czy naszym piłkarzom przewodzić będzie ktoś z Polski czy z zagranicy? W drugiej z wymienionych kategorii w mediach najczęściej pojawia się nazwisko Portugalczyka Goncalo Feio, który ostatnio rozstał się z Legią Warszawa. Drużynie pod jego przywództwem nie udało się wprawdzie zdobyć mistrzostwa Polski, ale świetnie wypadła w rozgrywkach Ligi Konferencji i zapewniła sobie grę w europejskich pucharach dzięki zdobyciu Pucharu Polski.

Wybór zagranicznego selekcjonera wydaje się jednak dużo mniej prawdopodobny od tego, że padnie na kogoś z Polski. Narodowa kadra pod skrzydłami obcokrajowców zdobywała w ostatnich latach raczej przykre doświadczenia, by wspomnieć choćby o przypadkach Paulo Sousy, czy Fernando Santosa.

Lista potencjalnych kandydatów z Polski jest dużo szersza. Wymienia się m.in. nazwisko Marka Papszuna. Trener Rakowa Częstochowy był brany pod uwagę jeszcze przed zatrudnieniem Michała Probierza. A to za sprawą właśnie jego pracy z drużyną ze Śląska. Przejmując pieczę nad drugoligowym klubem szybko doprowadził go do mistrzostwa Polski, a także Pucharu i Superpucharu Polski. Specjaliści podkreślają, że to postać wielkiego charakteru.

Prezes PZPN Cezary Kulesza może zechcieć postawić też na 62-letniego Jana Urbana, który aktualnie pozostaje "do wzięcia" - w poprzednim sezonie trener pożegnał się z Górnikiem Zabrze. Podkreśla się jego wyważony, spokojny charakter i zdroworozsądkowe podejście do piłki. A opanowanie emocji z pewnością nie zaszkodziłoby drużynie po burzliwym i konfliktowym momencie w jej historii.

Na giełdzie nazwisk młode talenty i nadzieje oraz doświadczeni profesjonaliści

W spekulacjach pojawiają się też młodzi, świetnie zapowiadający się trenerzy. Przykładem może być 33-letni Adrian Siemieniec, który od dwóch lat współpracuje z Jagiellonią Białystok i zdołał doprowadzić ją do tytułu mistrza Polski. W kwietniu drużyna pod jego skrzydłami wywalczyła Superpuchar Polski, pokonując Wisłę Kraków 1:0.

Jeśli Cezary Kulesza zdecyduje się postawić na doświadczenie, rozważy z pewnością kandydaturę Macieja Skorży. Trener ma na swoim koncie pracę z najważniejszymi polskimi klubami piłkarskimi, by wymienić jedynie Legię Warszawa, Lecha Poznań, czy Wisłę Kraków. W przeszłości pracował też jako asystent Pawła Janasa. Odszedł jednak, gdy polska reprezentacja odniosła porażkę w mundialu z 2006 r. Obecnie przewodzi trzeciemu w lidze japońskiej zespołowi Urawa Red Diamonds, który za kilka dni rozpocznie rywalizację w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Wśród komentarzy internautów, bardzo często wymieniane jest nazwisko Adama Nawałki. Fani doskonale pamiętają, że był pierwszym w historii selekcjonerem, który doprowadził do zwycięstwa reprezentacji Polski z Niemcami. Poprowadził też kadrę do ćwierćfinału Euro 2016. Zwracając jednak uwagę na to, że ostatecznie po porażce na mundialu, PZPN się z nim rozstał. Nie należy spodziewać się, że rozważy ponowne nawiązanie współpracy z trenerem.