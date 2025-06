Z budynku, w który uderzył samolot, wydobyto pierwsze ciała

Z budynku, w który uderzył samolot, wydobyto ciała co najmniej 30 osób - przekazały służby ratownicze. Z kolei policja przekazała, że do szpitala przewieziono ciała ponad 100 osób. Służby podejrzewają, że nikt nie przeżył katastrofy samolotu. Maszyna linii lotniczych Air India rozbiła się w czwartek podczas startu. Na pokładzie było co najmniej 242 pasażerów, samolot miał kierować się do Londynu.