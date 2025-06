Inspekcja Weterynaryjna opublikowała raport z badań produktu. Z analizy wynika, że w mięsie wykryto bakterię Salmonella z grup O:9 (D1) i O:7 (C1). Wyrób nosi nazwę: Polędwiczki z kurczaka o smaku jogurt-morela. Surowy wyrób mięsny 400 g.

Numer partii, w których stwierdzono zagrożenie to 2271007009, z terminem przydatności do spożycia 13.06.2025. Producentem jest: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K2 w Kutnie, ul. Południowa 4, 99-300 Kutno, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 10024001 WE. Dystrybucję prowadzi: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

GIS wydał ostrzeżenie. Bakterie w polędwiczkach z kurczaka

Zakład produkujący polędwiczki podjął już odpowiednie działania celem wycofania ze sklepów produktu z partii, w której stwierdzono bakterie. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poinformował o sytuacji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

W zaleceniach dla konsumentów wydanych przez GIS czytamy, że nie należy spożywać produktu z partii. W przypadku gdy po zjedzeniu polędwiczek zaobserwuje się u siebie objawy zatrucia pokarmowego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W komunikacie wskazano, że choć produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia (bakterie giną w temperaturze 100 stopni), ryzyko przeniesienia bakterii na inne powierzchnie, krótki czas obróbki cieplnej lub niewystarczająca temperatura może doprowadzić do zakażenia.

Bakteria Salmonelli może wywołać salmonellozę. Choroba ta objawia się m.in. kurczowym bólem brzucha, wymiotami, biegunką, nudnościami i gorączką. Zdarzać mogą się również symptomy przypominające zapalenie wyrostka robaczkowego.