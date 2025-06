- Ta rekonstrukcja jest oczekiwana i w opinii wielu osób konieczna, stąd też jej się spodziewamy. Najprawdopodobniej w lipcu, w sierpniu się ona odbędzie. Czego będzie dotyczyła, czy struktury rządu, czy liczby ministrów, wiceministrów to czas pokaże, to są jeszcze spekulacje - powiedział w Studiu Parlament Marek Kos.

Rekonstrukcja rządu. Wiceminister wskazał stanowiska do likwidacji

- Jeśli mowa jest o rekonstrukcji, zmniejszeniu rządu, ilości ministrów, wiceministrów, to faktem jest, że trudno się nie zgodzić z opinią, by zlikwidować funkcje ministrów pojedynczych, czyli w grę wchodzą cztery stanowiska, które de facto nie mają ministerstw, tylko są ministrami w rządzie. Można o tym rozmawiać, by te osoby przeszły na inne stanowiska w KPRM bądź do innego resortu na stanowisko Sekretarza Stanu - powiedział.

Wśród stanowisk do likwidacji wymienił ministra ds. równości, społeczeństwa obywatelskiego, powodzi i polityki senioralnej.

ZOBACZ: Czarnek przewiduje schyłek rządu Tuska. Wskazał, kiedy nastąpi

Zdaniem posła, możliwą opcją jest również likwidacja bądź przeniesienie ministerstwa przemysłu. - To ministerstwo, które powstało niedawno i jest trochę czymś nowym - powiedział.

Zbliża się rekonstrukcja rządu Tuska. Przewidywanych kilka wariantów

Po przegranych wyborach prezydenckich przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego i wygranym przez premiera Tuska głosowaniu nad wotum zaufania koalicyjne rozmowy dotyczące przyszłej rekonstrukcji rządu znacząco przyspieszyły.

Dyskutowane są zmiany w resortach gospodarczych, możliwe także jest zmniejszenie liczby ministrów nawet o połowę. Nie wyklucza się utworzenia superministerstwa czy powołanie wicepremiera ds. gospodarki.

ZOBACZ: Poseł PSL porównał Tuska do Probierza. "Następny krok to zmiana premiera"

Najprawdopodobniej już w czerwcu podane zostanie nazwisko rzecznika rządu, którego powołania domagała się Polska 2050.

W skład obecnego rządu wchodzi 26 ministrów, siedem z nich to ministrowie bez teki, a liczba kierujących resortami wynosi 19.

WIDEO: Incydent w Sejmie. Grzegorz Braun zniszczył wystawę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / Polsatnews.pl