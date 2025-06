Posłowie PiS byli nieobecni podczas wystąpienia w Sejmie szefa rząd Donalda Tuska. - To pokazuje ich stosunek do Polski - ocenił minister w KPRM Marcin Kierwiński. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska nazwała zachowanie polityków opozycji "hańbiącym spektaklem".

W środę od godz. 9 trwa w Sejmie debata nad wnioskiem dotyczącym wotum zaufania dla rządu. Debata rozpoczęła się od wystąpienia premiera Donalda Tuska. Na sali sejmowej pojawiło się tylko kilkoro posłów PiS, na co zwrócił uwagę Kierwiński.

"Ważna debata w Sejmie a gdzie są posłanki i posłowie PiS? To pokazuje ich stosunek do Polski. Do każdego Obywatela i Obywatelki" - napisał Kierwiński na platformie X.

Sejm. Posłowie PiS nie pojawili się podczas wystąpienia Donalda Tuska

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że nieobecność posłów PiS, to pogarda dla demokracji i milionów obywateli. "Puste ławy PiS na debacie, na której dyskutuje się o przyszłości Polski. Kolejny hańbiący spektakl w ich wykonaniu" - napisała na X.

ZOBACZ: "Wyzwania większe, niż oczekiwaliśmy". Kluczowe wystąpienie premiera Donalda Tuska

"Ciekawe czy politycy PiS wrócą do pracy na czas głosowania. A może też kawka, herbatka?" - napisała z kolei posłanka KO Dorota Niedziela.

Elżbieta Witek odpowiada: Kolejna tyrada kłamstw

Rzecznik PiS Rafał Bochenek na platformie X odniósł się do pytań o nieobecności posłów PiS na debacie. "Dziennikarze pytają mnie dlaczego nie zostałem na sali posłuchać Tuska... Tusk przypisuje sobie program 800 plus. Właśnie dlatego mnie tam nie ma ..." - napisał.

W podobnym tonie wpis zamieściła była marszałek Sejmu, posłanka PiS Elżbieta Witek. "W Sejmie kolejna tyrada kłamstw Donalda Tuska. Nie ma 100 konkretów, nie ma 100 ustaw deregulacyjnych, które miały być przyjęte do końca maja, ale jest zapowiedź kolejnych ataków na opozycję. Znamienne, że posłowie koalicji rządzącej jakieś takie smutne miny mają"- napisała na X.

Wniosek premier o wotum zaufania dla swojego rządu, to reakcja na przegraną kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową, czyli: KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.