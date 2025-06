"To gorący okres". Duda o głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu

- To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy - powiedział prezydent Andrzej Duda zapytany o środowe głosowanie wniosku o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. - Jaki będzie wynik, trudno jest mi odpowiedzieć - przyznał. Prezydent dodał, że jest to gorący okres.

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Malezji został zapytany przez dziennikarzy o środowe głosowanie w Sejmie wniosku o wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, i czy jego zdaniem jest to tylko formalność.

- To jest przede wszystkim decyzja parlamentu i na tę decyzję spokojnie poczekajmy. To parlamentarzyści to ocenią - odpowiedział.

- To kwestia również i relacji politycznych pomiędzy ugrupowaniami i wewnątrz ugrupowań, więc trudno jest mi na te tematy się wypowiadać jednoznacznie, jakie tam te relacje panują, zwłaszcza w okresie po wyborach prezydenckich - dodał prezydent.

Duda o wotum zaufania dla rządu: To gorący okres

- Jak zawsze pewnie jest to gorący okres w ugrupowaniach politycznych. Jaki będzie wynik głosowania, trudno jest mi odpowiedzieć - dodał.

Premier Donald Tusk w środę w Sejmie po godz. 9 przedstawi wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Po jego wystąpieniu odbędzie się debata i głosowanie. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną kandydata KO Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową, czyli: KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę.