- To się okaże - oświadczył w środę minister obrony USA Pete Hegseth pytany w Kongresie o to, czy Putin ograniczy plany agresji do Ukrainy. O kraju dyktatora powiedział jednak, że to on jest "agresorem" w konflikcie z Ukrainą. Jeszcze bardziej stanowczy był senator Lindsey Graham. - Rosja podzieli Ukrainę i pójdzie dalej, jeśli ich nie powstrzymamy - stwierdził.