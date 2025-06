"Gratulacje" - tak prezydent Rafał Trzaskowski zwraca się do premiera Donalda Tuska po udzieleniu przez Sejm wotum zaufania jego rządowi. Poseł PiS Przemysław Czarnek uważa natomiast, że niedawne głosowanie to "ostatnie podrygi" tego rządu. Politycy i eksperci na gorąco skomentowali w mediach niedawne wydarzenia w parlamencie.

Sejmowa debata nad udzieleniem wotum zaufania rządowi Donalda Tuska była niezwykle gorąca. Po podjęciu decyzji przez posłów spór przeniósł się do mediów, gdzie politycy na gorąco komentowali środowe głosowanie.

Wotum zaufania dla rządu. Politycy koalicji gratulują premierowi

Ze strony polityków związanych z koalicją rządową popłynęły gratulację w kierunku premiera.

"Rząd z wotum zaufania. Koalicja potwierdza, że ma stabilną większość. Gratulacje dla Donalda Tuska i trzymam kciuki za jeszcze szybsze i skuteczniejsze realizowanie najważniejszych dla Polski spraw" - napisał na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Pisowcy już się rwali do władzy, już marzyła im się destrukcja Państwa i dalsze złodziejstwo publicznego majątku, ale rząd Koalicji 15.X z Donaldem Tuskiem na czele uzyskał w Sejmie wotum zaufania. Wcześniej merytoryczne wystąpienie premiera, a ze strony tzw. pytań posłów PiS ocean demagogii" - ocenił natomiast europoseł KO Krzysztof Brejza.

"Nie udzieliłbym mu nawet pożyczki". Komentarze opozycji

Z wyników sejmowego głosowania nie jest zadowolona opozycja. Udzielenie wotum zaufania rządowi Tuska skrytykowali politycy PiS i Konfederacji.

- Ostatnie podrygi (tego rządu - red.) - tak poseł PiS Przemysław Czarnek w rozmowie z dziennikarzami skomentował udzielenie wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Dodał, że część posłów, którzy głosowali za będą teraz "musieli tłumaczyć się w domach".

"Udzielenie wotum zaufania Tuskowi, jest jedną z ostatnich rzeczy, które powinno się mu udzielić. Ja to bym mu nawet pożyczki nie udzielił" - napisał na platformie X lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

Politolog: To nie jest zły wynik

Do rezultatu sejmowego głosowania odnieśli się również eksperci. Zdaniem prof. Sławomira Sowińskiego, rząd Tuska otrzymał duży kredyt zaufania.

"Prawdziwe schody i wyzwania dopiero przed tą koalicją. Ale jak na polityczny moment, w którym się znalazła, poparcie 243 sejmowych szabel, to nie jest zły wynik. Piłka dalej w grze" - napisał politolog na portalu X.

Rząd Donalda Tuska z wotum zaufania. Większość Sejmu "za"

Rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja posłów oraz expose premiera. - Zwracam się po wotum zaufania, bo mam wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje - powiedział Tusk w wystąpieniu. Zaznaczył jednak, że wyzwania są większe, niż oczekiwał.



W głosowaniu udział wzięło 453 posłów, przy czym 243 było za udzieleniem rządowi wotum zaufania, a 210 przeciw. Żaden z obecnych na sali plenarnej parlamentarzystów nie wstrzymał się od głosu.

Za powierzeniem dalszych rządów nad państwem rządzącej koalicji głosowały wszystkie kluby parlamentarne, które ją tworzą, tj. KO (157), PSL-TD (32), Polska 2050-TD (32), Lewica (21) oraz niezależny poseł Adam Gomoła.

Przeciw było 182 posłów PiS, 16 posłów Konfederacji, 5 posłów Razem, 4 polityków Republikanów i 3 z Konfederacji Korony Polskiej.

Złożenie wniosku o wotum zaufania premier Donald Tusk zapowiedział w telewizyjnym orędziu dzień po II turze wyborów prezydenckich, które wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując niecałe 370 tys. głosów więcej niż kandydat KO Rafał Trzaskowski.