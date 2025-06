Expose premiera Donalda Tuska wywołało w środowisku politycznym spore emocje. Przedstawiciele opozycji i z prawej, i z lewej strony krytycznie ocenili jego wystąpienie. "Po prostu jeszcze więcej tego samego, co przyniosło im porażkę" - stwierdził europoseł PiS Piotr Müller. Z kolei parlamentarzyści KO po wystąpieniu szefa rządu zwracali uwagę na nieobecność na sali plenarnej przedstawicieli PiS.

W Sejmie toczy się debata nad wnioskiem dotyczącym wotum zaufania dla rządu. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia premiera Donalda Tuska, którego przemówienie zostało ocenione prze polityków opozycji, którzy zwrócili uwagę na częste poruszanie tematu PiS. Z kolei politycy KO podkreślali, że podczas expose na sali nie było posłów Jarosława Kaczyńskiego.

Sejm. Expose Donalda Tuska. Komentarze polityków opozycji

"Rafał Trzaskowski podczas debat: PiS, PiS, PiS. Donald Tusk podczas wniosku o wotum: PiS, PiS, PiS" - skomentował słowa Tuska były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jednocześnie przyznał, że nie jest zaskoczony przekazem płynącym z expose, "bo o jego osiągnięciach nic dobrego nie da się powiedzieć".

Wiceszef PiS odniósł się też do słów Tuska o traktacie z Francją i perspektywie podpisania analogicznej umowy z Wielką Brytanią. "I przy okazji próbowaliście zniszczyć strategiczny sojusz z USA. Gdyby nie zwycięstwo Karola Nawrockiego, w krótkiej perspektywie nie mielibyśmy w Polsce kontyngentu żołnierzy US Army" - napisał na platformie X Błaszczak.

Jego partyjny kolega Jan Kanthak stwierdził natomiast, że Tusk swoim wystąpieniem po raz kolejny udowodnił, że jedynym rozwiązaniem jest jego dymisja.

"Jednak niebywałe, że Tusk dał tak słabe przemówienie. Zero mówienia o przyszłości. Po prostu jeszcze więcej tego samego, co przyniosło im porażkę" - stwierdził z kolei europoseł Piotr Müller.

Była premier Beata Szydło stwierdziła, że Tusk "nie może się powstrzymać przed kłamstwami i manipulacjami ani na chwilę".

Krytyka od prawa do lewa. "Skoro zagłosowaliście z zatkanym nosem na Rafała, to znaczy, że nas popieracie"

Swoją opinię o wystąpieniu premiera wyraził też jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. "Tuskowi godzinę zajęło przekonywanie, że należy dać mu wotum zaufania, bo w przeciwnym wypadku władzę przejmie opozycja. Do tego rząd działał bardzo dobrze, tylko za mało się chwalił. Co było jedynym jego błędem: wiara, że prawda sama się obroni. Mnie nie przekonał" - napisał Mentzen.

Inny z polityków Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił expose szefa rządu jako "długie, nudne i nic nie wnoszące". "Buńczuczna retoryka i brak konkretów" - uzasadnił.

Równie krytyczne były głosy płynące z drugiej strony sceny politycznej. "Jest super, tylko za mało się chwalimy. PiS PiS PiS. Przegraliśmy, ale wygraliśmy. Skoro zagłosowaliście z zatkanym nosem na Rafała, to znaczy że nas popieracie. PIS PiS PiS" - interpretował słowa premiera Adrian Zandberg z Partii Razem.

Dalej stwierdził, że skoro "Tusk nie zna słowa kapitulacja", to "może powinien zapoznać się ze słowem emerytura?".

Jego partyjna koleżanka Paulina Matysiak nazwała przemówienie "bzdurami". "Premier mówi o wywłaszczeniach pod CPK. Czy ktoś może premierowi powiedzieć, że żadnych wywłaszczeń nie było? Wszyscy to już wiedzą, tylko do premiera ta informacja nie dotarła" - napisała.

Nieobecność posłów PiS. "Pokaz buty, arogancji i pogardy"

Politycy KO komentując expose zwracali uwagę na puste ławy posłów PiS. Zdaniem Zbigniewa Konwińskiego, był to "pokaz buty, arogancji i pogardy dla milionów Polaków, którzy głosowali na Koalicję 15 października".

Europoseł tej partii Łukasz Kohut zaznaczył, że absencja polityków PiS nie była wyrazem buntu, tylko "braku szacunku dla państwa". "To jest chore" - dodał.

Swoją opinię w tej sprawie wyrazili też minister w KPRM Marcin Kierwiński oraz marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W kolejnym wpisie Kierwiński pozytywnie ocenił wystąpienie szefa swojej partii. "Premier twardo w sejmie o rozliczeniach PiS. Nie ma mowy o rezygnacji z ich kontynuowania" - podkreślił.

"Donald Tusk pokazał koalicję odpowiedzialności. Siłę, jedność i determinację. To jest rzeczywiste nowe otwarcie. Każda i każdy jest zaproszony do naszej wizji Polski. Bezpiecznej i uczciwej, z silnymi sojuszami, która jest najlepszym miejscem do życia na świecie" - napisał z kolei europoseł KO Michał Szczerba.