W środę Sejm debatuje nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu premiera Donalda Tuska. Na miejscu pojawił się Grzegorz Braun, któremu nie spodobała się stojąca na parterze wystawa poświęconą różnorodności i osobom LGBT.

Incydent w Sejmie. Grzegorz Braun zniszczył wystawę

Europoseł zniszczył ekspozycję, zrzucając na ziemię kilka plansz stojących na sztalugach, a następnie połamał je depcząc. Wszystkiemu przyglądała się Straż Marszałkowska.

Braun, pytany przez dziennikarzy dlaczego to zrobił, odpowiedział, żeby "zajrzeć do konstytucji". - Proszę zapoznać się z kategorią obrazy moralności publicznej - dodał.

Niedługo później tablice zostały wyprostowane i ponownie umieszczone na stelażach.

"To jest zwykły chuligan"

- To jest zwykły chuligan. Jedyne z czym mi się ten człowiek kojarzy, to jest to, że obraża innych i wszystko niszczy - skomentowała incydent posłanka KO Katarzyna Piekarska.

- Mam nadzieję, że pan Braun wkrótce spotka się z prokuratorem, bo powinien odpowiedzieć za całokształt swojej niszczycielskiej działalności - powiedziała.

- On ma tyle wspólnego chrześcijańską miłością bliźniego, co ja z baletem, ani nie podskoczę, ani szpagatu nie zrobię - dodała.

- Grzegorz Braun pokazał co myśli o osobach LGBT, o równości i to jest moim zdaniem nieakceptowalne. Może powinien dostać zakaz wchodzenia do Sejmu - oceniła.

Głos w sprawie incydentu zabrał również poseł PiS Dariusz Matecki, który stwierdził, że nie popiera tego typu zachowań. - Ale nie popieram też obecności tego typu wystaw w Sejmie - stwierdził.

- Grzegorz Braun jeśli chciał wyrazić sprzeciw, to mógł to po prostu ściągnąć i gdzieś odłożyć, a nie deptać - dodał.

Będzie wniosek do marszałka Sejmu

Liderka klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że złoży wniosek o natychmiastowe zajęcie się tą sprawą do marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Dodała, że ta sama wystawa autorstwa stowarzyszenia "Tęczowe Opole" już raz została zaatakowana przez Brauna w marcu tego roku w Opolu. Zawiadomienie w tej sprawie trafiło do prokuratury.

Do incydentu odniósł się również szef MSZ, marszałek Sejmu w latach 2014-2015 Radosław Sikorski. "Jako były marszałek Sejmu nie rozumiem dlaczego Straż Marszałkowska znowu nie zatrzymała posła Brauna na gorącym uczynku niszczenia mienia prywatnego" - napisał.

To nie pierwszy incydent z udziałem Brauna w Sejmie tej kadencji. W grudniu 2023 roku poseł zgasił gaśnicą okolicznościowe świecie chanukowe ustawione w Sejmie. W kwietniu europoseł usłyszał w tej sprawie zarzuty.

