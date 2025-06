- To musi być dużo mniejszy rząd - powiedział w Polsat News Grzegorz Schetyna, komentując zapowiadaną przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcję jego gabinetu. Pytany o to, czy sam wejdzie do rządu, odpowiedział, że "ma doświadczenie i się nie uchyla". Senator KO przestrzegł również wszystkich koalicjantów, którzy myślą o mariażu z PiS-em. Według niego taka współpraca oznacza "polityczną śmierć".