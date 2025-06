Nie żyje Brian Wilson. Amerykański muzyk, znany głównie jako lider, wokalista i basista zespołu "The Beach Boys" miał 82 lata. Tragiczną informację przekazała jego rodzina.

Brain Wilson był nie tylko popularnym wokalistą, ale także producentem, kompozytorem i aranżerem zespołu "The Beach Boys".

Brian Wilson nie żyje. "Pet Sounds" drugim najlepszym albumem w historii

Skomponowany przez niego album "Pet Sounds" z 1966 roku został uznany za drugi najlepszy w historii przez magazyn "Rolling Stone". To samo czasopismo uplasowało go na 12. miejscu listy 100 najwybitniejszych twórców muzyki rozrywkowej. Utwory Wilsona zaliczane są do takich gatunków muzycznych jak: surf rock, pop-rock, art pop.

Lider "The Beach Boys" cierpiał od wielu lat na zaburzenia schizoafektywne a także łagodną formę choroby afektywnej dwubiegunowej. Przypadłość doskwierała mu szczególnie w czasach największej popularności zespołu, gdy zaczął eksperymentować z niedozwolonymi substancjami.

W 1984 roku potwierdzono u Wilsona schizofrenię paranoidalną. Kariera artysty była wielokrotnie przerywana przez zabiegi, jednak do końca życia był aktywnym muzykiem i dawał koncerty zarówno solowe oraz z przyjaciółmi z zespołu.

