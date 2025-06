Jak donosi Associated Press, powołując się na słowa szefa Pentagonu i współpracownika Donalda Trumpa Pete'a Hegsetha, finansowanie pomocy wojskowej dla Ukrainy zostanie zmniejszone.

Zmiany wejdą w życie wraz z budżetem obronnym Stanów Zjednoczonych na przyszły rok. Hegseth nie podał szczegółów w kwestii szczegółowych wydatków.

USA zmniejszą finansowanie Ukrainie. "Inny pogląd na ten konflikt"

Według Associated Press zmniejszenie finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy może przyczynić się do ograniczenia zakupów między innymi systemów obrony powietrznej, które są kluczowe w odpieraniu rosyjskich uderzeń rakietowych.

ZOBACZ: Ukraina coraz silniejsza. Ma już zapasy własnych pocisków

- To jest zmniejszenie tego budżetu. Obecna administracja ma zupełnie inny pogląd na ten konflikt. Wierzymy, że wynegocjowane porozumienie pokojowe będzie w interesie obu stron i w interesie naszego kraju - poinformował szef departamentu obrony USA Pete Hegseth.

Od początku inwazji Władimira Putina w 2022 r. USA przekazały broniącej się Ukrainie ponad 66 miliardów dolarów.

Współpracownik Trumpa powiedział również, że USA były pod wrażeniem ostatniego ukraińskiego ataku przy użyciu dronów na lotniska w Rosji. Jak zaznaczył, "Pentagon codziennie uczy się od Ukrainy" i skupia się na poprawie własnego bezpieczeństwa.

Wymiana jeńców między Ukrainą i Rosją. Zełenski komentuje

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował na platformie X, że trwa wymiana jeńców między Rosją i Ukrainą.

ZOBACZ: Rosjanie wydali niepokojący komunikat. Chwalą się sukcesem, Ukraina nie potwierdza

"Kontynuujemy powrót naszych ludzi, co do którego porozumieliśmy się (z Rosją, podczas negocjacji - przyp. red.) w Stambule. Dziś - pierwszy etap powrotu z rosyjskiej niewoli naszych ciężko rannych i rannych żołnierzy. Wszyscy oni wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. To ważny akt humanitarny" - napisał na platformie X.

Zaznaczył, że "obie strony mają kontynuować wymiany". "Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odnaleźć i sprowadzić z powrotem każdego, kto znajduje się w niewoli. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tych wysiłków" - podkreślił.

WIDEO: Przełom ws. Izabeli Zabłockiej. Policja zatrzymała pięć osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb/ar / Polsatnews.pl