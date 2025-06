Niedaleko szkoły na Wawrze w Warszawie miało dojść do próby porwania dziecka - alarmują rodzice. W okolicy od kilku tygodni nieznane osoby mają zaczepiać najmłodszych i proponować im cukierki. Dyrekcja placówki podjęła kroki w tej sprawie i apeluje o odprowadzanie uczniów do szkoły. Tymczasem rzeczniczka policji przekazuje, że nie może potwierdzić, że doszło do próby porwania.