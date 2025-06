Prezydent reaguje na słowa premiera. Zwrócił się do obywateli: Pilnujcie swoich głosów

Radzę Państwu - dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów! Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór - napisał na platformie X prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do słów premiera Donalda Tuska. "Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków" - dodał.

Prezydent odniósł się we wtorek na platformie X do słów szefa rządu. "Premier Tusk grzmiał dziś na posiedzeniu rządu, że: 'nie wolno lekceważyć nawet jednego głosu'" - przypomniał Andrzej Duda.

W dalszej części wpisu prezydent dodał: "pełna zgoda". "Właśnie dlatego ostrzegam moich Rodaków, parafrazując starą wypowiedź Pana Premiera: Radzę Państwu - dobrze pilnujcie swoich oddanych w wyborach głosów! Dzisiaj naprawdę poważna ekipa zabiera się za dokonany przez Was wybór" - napisał.

Duda zapewnił, że jako wyborca, a "obecnie dodatkowo wciąż jeszcze strażnik ciągłości władzy państwowej", również będzie pilnował tych głosów.

"Mam wrażenie, że komuś wyraźnie nie pasuje wybór dokonany ostatnio przez Polaków" - stwierdził.

Premier o "możliwości fałszerstw": Obywatele domagają się działania państwa

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier odniósł się do "wątpliwości, co do nieprawidłowości w wyborach, możliwości fałszerstw".

- W związku z tym mamy na co dzień do czynienia z głosami obywateli, którzy domagają się działania państwa w tej kwestii, co jest zrozumiałe - mówił Tusk.

Jego słowa były zarazem odniesieniem do poniedziałkowego wpisu Dudy. Szef rządu podkreślił, że nikt niezależnie od piastowanego urzędu "nie ma prawa lekceważyć nawet jednego zmarnowanego głosu".

- Nie zauważyłem, aby ktokolwiek z liderów naszej koalicji próbował wzniecić niepokój, albo podważyć wynik wyborów. Staramy się raczej w sposób spokojny i racjonalny postępować tak, jak mówi o tym konstytucja, Kodeks wyborczy i ludzka przyzwoitość - zaznaczył Tusk.

Przekonywał, że nikt nie może "lekceważyć problemu" i mówić, że "są to rzeczy nieistotne".

Wkrótce więcej informacji.