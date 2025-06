Tenisistka Coco Gauff pewnie wygrała turniej French Open. Jednak nie spodziewała się, że w nagrodę otrzyma miniaturowy puchar. - Nie wiedziałam, że to trofeum, które widzimy po finale, zostaje na miejscu - powiedziała w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Amerykańska tenisistka wywołała spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Po zwycięstwie w finale French Open opublikowała nagranie, na którym ze zdziwieniem wyznaje, że puchar, który dostała za zwycięstwo nie przypomina tego z telewizji.

Gauff zaskoczona trofeum. "Dostałam miniaturkę"

- Nie wiedziałam, że to trofeum, które widzimy po finale, zostaje na miejscu - powiedziała Coco Gauff w materiale opublikowanym na swoich mediach społecznościowych.

- To miniaturowa wersja, ale wygląda jak prawdziwa. Jest urocza (...) najważniejsze są wspomnienia - powiedziała wyraźnie rozbawiona. Porównała też miniaturowy puchar do butelki popularnej wody mineralnej.

- To tylko symbol. Liczy się to, co przeżyłam na korcie - podsumowała tenisowa mistrzyni.

Coco Gauff wygrała z Sabalenką w finale French Open

W finale French Open, w którym Coco Gauff wygrała z Aryną Sabalenką 6:7 (5-7), 6:2, 6:4, obie tenisistki popełniły łącznie 100 niewymuszonych błędów.

To drugi w karierze 21-letniej Gauff. W 2023 roku wygrała US Open, pokonując w finale właśnie Sabalenkę. Natomiast trzy lata temu w Paryżu przegrała w finale z Igą Świątek.

Finał rozgrywany był w wietrznych warunkach. Gorzej radziła sobie Sabalenka, która popełniła aż 70 niewymuszonych błędów. Gauff miała ich 30.