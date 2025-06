PZPN w wydanym w poniedziałek późnym wieczorem komunikacie zaprzeczył, że rada drużyny była inicjatorem zmiany kapitana kadry. Podkreślono, że decyzja w tej sprawie została podjęta wyłącznie przez selekcjonera Michała Probierza. Kapitana Roberta Lewandowskiego zastąpił Piotr Zieliński. Po tej decyzji Lewandowski przekazał, że stracił zaufanie do selekcjonera i nie będzie grał w reprezentacji.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, że rada drużyny reprezentacji Polski była inicjatorem zmiany zawodnika pełniącego funkcję kapitana kadry narodowej, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo zaprzecza tym doniesieniom. Nie doszło do spotkania selekcjonera Michała Probierza z radą zespołu, a decyzja została podjęta wyłącznie przez szkoleniowca" - przekazała federacja w poniedziałek późnym wieczorem.

W niedzielę wieczorem PZPN za pośrednictwem portalu Łączy nas Piłka poinformował, że decyzją trenera nowym kapitanem reprezentacji, w miejsce Lewandowskiego, będzie Zieliński.

Kilkadziesiąt minut później 36-letni napastnik Barcelony, który opaskę zakładał od 11 lat, przekazał, że stracił do Probierza zaufanie i do czasu, kiedy pozostanie on selekcjonerem, nie będzie występował w reprezentacji.

Trener w poniedziałek na konferencji prasowej w Helsinkach powiedział, że podjął decyzję o zmianie kapitana reprezentacji ze względu na dobro drużyny. "Wierzę, że to pomoże zespołowi" - zaznaczył.

Biało-czerwoni, którzy po dwóch meczach w grupie G eliminacji mistrzostw świata mają komplet punktów, zagrają we wtorek z Finlandią w Helsinkach. Lewandowski już pod koniec maja zapowiedział, że nie weźmie udziału w czerwcowym zgrupowaniu z powodu zmęczenia sezonem.