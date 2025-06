Sławosz Uznański lecie w kosmos. Ekspert zdradził, dlaczego go wybrano

- Przekładanie startu z powodu bezpieczeństwa jest zrozumiałe. Mozę być frustrujące, ale astronauci są do tego świetnie przygotowani - powiedział w Polsat News ekspert specjalizujący się w zakresie psychologii kosmicznej Jakub Falaciński, komentując przełożenie startu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jak dodał, członkowie załogi są gotowi na ciągłe zmiany.

- Normy bezpieczeństwa są w lotach kosmicznych niesamowicie wyśrubowane. Lepiej kilka razy przełożyć start, niż dopuścić do kolejnego Challenger'a (katastrofy promu komicznego w 1986 roku, w której zginęło 7 osób - red.) - zaznaczył Falaciński.



Jak dodał psycholog, astronauci muszą mieć dużą odporność na stres w sytuacji awaryjnej. - A takie momenty mogą pojawić się - zaznaczył.

Misja kosmiczna z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

- Ważna jest także odporność na monotonną pracę w ograniczonej, zamkniętej przestrzeni z niedużą załogą - podkreślił ekspert. Zaznaczył, jednak, że misji z Polakiem to nie grozi to tak bardzo, bo trwa ona 14 dni.

- Dowódcą tej misji jest osoba (Peggy Whitson z USA - red.), która przeżyła łącznie dwa lata w kosmosie. Zatem będzie to doświadczona osoba - powiedział Falaciński.

Psycholog zaznaczył, że osobę, którą wyznaczy się do lotu w kosmos, poddaje się testom psychologicznym i psychiatrycznym. - Chodzi o to, aby była wytrwała w czasie izolacji i trwania misji - dodał.

- W tej misji kosmicznej ciekawe to, że kładzie się duży nacisk na badania czynnika ludzkiego i stresu jakiemu jest poddawany astronauta - powiedział ekspert.

- Na stacji będą przeprowadzane różnego rodzaju eksperymenty. Szczególnie te, które będą dotyczyć redukcji stresu i wpływu czynnika ludzkiego na misje kosmiczne. Będzie również badana dieta astronautów - wyliczył Falaciński.

- Przez te 14 dni organizm astronautów nieco się zmieni. To wpływa nie tylko na ciało, ale także na psychikę - przekazał. - Zauważono do tej pory, że astronauci po powrocie na Ziemię zmieniali stosunek do świata. Stawali się bardziej refleksyjni. Stwierdzono, że odnosili się do podziałów na Ziemi jako bardziej sztucznych - powiedział psycholog.

WIDEO: "Astronauci muszą mieć dużą odporność na stres". Misja kosmiczna z udziałem Polaka

Jak dodał ekspert, technologie, które są badane w kosmosie potem wracają na Ziemię. - Jeden dolar włożony w misje kosmiczne w latach 60 zwrócił się później 10-krotnie - podkreślił.

- Izolacja kosmiczna różni się od tej ziemskiej tym, że w kosmosie jesteśmy nieustannie monitorowani. Jest to problem dla astronautów. Dlatego zespół jest tworzony nie tylko ze względu na specjalizację członków, ale także na kompatybilność charakterów. Nie może być w zespole kilku liderów - powiedział ekspert.

Jak powiedział psycholog, Sławosz został wybrany ze względu na dobrą komunikację. - On potrafi świetnie porozumieć się wszystkimi - dodał.

Misja kosmiczna z udziałem Polaka. Start zaplanowano na środę

Start misji Axiom-4, która ma zabrać czwórkę astronautów, w tym Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), został przełożony na środę, na godz. 14 czasu polskiego z uwagi na prognozowane silne wiatry w korytarzu lotu - poinformowała firma SpaceX.

Wcześniej lot planowano na wtorek, na godz. 14.22. Jak dodano, kolejną zapasową datą jest czwartek, godz. 7.37 (godz. 13.37 w Polsce).

Rakieta Falcon 9 wraz z kapsułą Dragon, która zabierze astronautów ISS od sobotniej nocy stoi w kompleksie startowym 39A w ośrodku kosmicznym NASA na przylądku Canaveral na Florydzie. W poniedziałek rakieta przeszła statyczny test jej silników, a załoga Ax-4 - pełną próbę generalną, ćwicząc wszystkie procedury przed startem, włącznie z wejściem na pokład Dragona.

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA) – dowódczyni, Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) – specjalista, Shubhanshu Shukla (Indie) – pilot oraz Tibor Kapu (Węgry) – specjalista.

To kolejna komercyjna załogowa wyprawa realizowana przez amerykańską firmę Axiom Space. Udział w niej Polaka to rezultat umowy podpisanej między Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie i przeprowadzenie polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS na ISS. W przygotowaniach bierze udział także Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) jako agencja wykonawcza MRiT.