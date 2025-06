Poseł Zawiślak z PiS był związany od dawna. Jego przejście do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna wywołało duże zamieszanie na scenie politycznej. Teraz polityk tłumaczy powody swojej decyzji.

Zawiślak: Od dawna spotykałem się z Braunem

- Dostałem propozycję, która była poważna, dobrze przygotowana w partnerstwie i tę propozycję przyjąłem - powiedział poseł Sławomir Zawiślak w programie "Studio Parlament" na antenie Polsat News Polityka.

- Trzeba pomóc ugrupowaniu, które ma zdecydowaną wizję jak Polska powinna funkcjonować - dodał.

- Nasze spotkania z Braunem były od dawna, chociażby w podczas pandemii, gdzie mieliśmy podobne poglądy - wyjaśnił parlamentarzysta. Doprecyzował, że z byłym kandydatem na prezydenta łączą go m.im. kwestie rozumienia patriotyzmu i pogląd na konieczność szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie.

"Nie jestem wypożyczony"

Zawiślak na antenie Polsat News Polityka zdementował medialne plotki na temat swojego przejścia do ugrupowania Brauna. Stwierdził, że nie ma mowy o żadnej "ustawce" ani "transferze".

- Usłyszałem od posłów PiS, że poszedłem do Brauna jako wypożyczony. Dementuję. PiS było zaskoczone moim odejściem. Obiecaliśmy sobie dobre pożegnanie, natomiast jestem zdegustowany formą jaka krąży, że jest to jakiś transfer. Jest to autentyczne przejście - powiedział.

Grzegorz Braun utworzył swoje koło w Sejmie

4 czerwca parlamentarzyści związani z europosłem Grzegorzem Braunem ogłosili powołanie własnego koła Konfederacji Korony Polskiej. O szczegółach opowiedzieli na konferencji prasowej.

- Poseł Sławomir Zawiślak współtworzy od dziś koło poselskie Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej X kadencji - poinformował dziennikarzy Braun.

- To jest decyzja ze strony prezydium i komitetu politycznego Konfederacji Korony Polskiej i decyzja ze strony tak doświadczonego posła, jakim jest nasz kolega Zawiślak - powiedział.

Zdaniem byłego kandydata na urząd prezydenta, Zawiślak jest od lat liderem i inicjatorem wydarzeń o charakterze patriotycznym. - Bardzo liczymy na to doświadczenie, które tylko z czasem, tylko z wiekiem przychodzi - dodał.

Braun przekazał też, że jedną z pierwszych inicjatyw koła będzie projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 r. rokiem Gietrzwałdu.

- Sprawozdawcą tej uchwały będzie z ramienia Korony poseł Zawiślak - powiedział.

- Liczymy na to, że uda nam się jako posłom na Sejm przyczynić do tego, by sanktuarium gietrzwałdzkie zyskało status sanktuarium narodowego i to jest cel nasz, uwaga, bardzo polityczny - podkreślił.

Sławomir Zawiślak jest posłem na Sejm od V kadencji. W 2002 r. przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości; został m.in. przewodniczącym partii w okręgu chełmskim.