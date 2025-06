Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ponownie przesunięty? Zgoda na start wstrzymana

We wtorek Amerykański Instytut Meteorologiczny wstrzymał decyzję o wydaniu zgody na start misji kosmicznej AX-4 z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim.

Sławosz Uznański-Wiśniewski leci w kosmos. Przełożono datę startu

Lot wstępnie miał odbyć się we wtorek, ale ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe został przesunięty na środę.

ZOBACZ: Ważna misja polskiego astronauty. Co będzie robił w kosmosie?

"Ze względu na warunki pogodowe start misji Axiom-4 (...) zostaje przełożony z 10 czerwca 2025 roku na 11 czerwca 2025 roku" - informowała wówczas Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych (ISRO). Godzinę lotu ustalono na 14:00 polskiego czasu.

Wtorkowe wstrzymanie zgody na lot przez Amerykański Instytut Meteorologiczny może oznaczać ponowną potrzebę przełożenia startu misji z polskim astronautą.

Żona astronauty wraca do Polski. "Zobowiązuje mnie mandat poselski"

Na Przylądku Canaveral w USA - skąd ma wystartować rakieta z polskim astronautą - przebywała przez pewien czas żona Sławosza, posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

Mimo nadchodzącego lotu swojego męża Wiśniewska poinformowała, że wraca do Polski. Jak napisała w mediach społecznościowych, "zobowiązuje mnie mandat poselski i głosowanie wotum jutro".

- Jeśli start misji przesunie się na czwartek, zrobię dużo by ścigając się z czasem stawić się w NASA w gotowości wg procedur dla rodziny, zanim mąż wsiądzie do rakiety. Życzcie Polsce i nam powodzenia! - podkreśliła we wpisie na platformie X.

WIDEO: Przełom ws. Izabeli Zabłockiej. Policja zatrzymała pięć osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wb / Polsatnews.pl