Emeryci i renciści dostają 13. i 14. emerytury od kilku lat. To wsparcie regulują stosowne ustawy. "Trzynastki" trafiły już na konta uprawnionych w kwietniu. Drugi bonus dopiero zostanie przyznany, choć nie każdy otrzyma pełną wartość, a część nie zyska nic.

Jest rozporządzenie ws. dodatkowej emerytury. Rozczarowanych nie zabraknie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczącego "czternastek". Wynika z niego, że w 2025 roku 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Będzie to kwota wysokości minimalnego świadczenia, a więc 1878,91 zł brutto. Obowiązuje jednak próg dochodowy wysokości 2900 zł brutto.

Ci, którzy uzyskują środki powyżej tego limitu, dostaną odpowiednio mniejsze pieniądze, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Przelewu nie będzie, jeśli w myśl tego przepisu świadczeniobiorcy przysługiwałoby mniej niż 50 zł brutto.

Warto zauważyć, że próg ten pozostaje niezmienny od momentu wprowadzenia rozwiązania. Doprowadza to do sytuacji, że co roku cała kwota zasila konta coraz mniejszej liczby osób. Każdy marzec jest bowiem terminem waloryzacji (dla przykładu w tym roku było to 5,5 proc.). Dla seniorów oznacza to podwyżkę, lecz rośnie jednocześnie prawdopodobieństwo wypadnięcia z grona beneficjentów.

Pojawiają się apele dotyczące zmian ustawowego ograniczenia. Dziennik "Fakt" zwrócił się do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem, czy takie kroki są przewidziane. Resort odpowiedział, że "obecnie zmiany nie są planowane". Potwierdzeniem tego stanowiska jest wspomniany projekt rozporządzenia, w którym nie pojawia się na ten temat żadna wzmianka. Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z obliczeniami "Faktu":

osoba pobierająca 3000 zł brutto emerytury otrzyma na rękę 1274,66 zł

3500 zł brutto to 858,63 zł

4000 zł brutto oznacza nieco ponad 440 zł

Oczywiście, nawet kilkaset złotych stanowi w budżecie starszych osób cenne wsparcie, dlatego na wrześniowe przelewy wielu oczekiwać będzie z niecierpliwością.

"Czternastki". Kiedy wypłaty?

Kiedy spodziewać się 14. emerytury? Standardowe dni miesiąca, w których dokonuje się wypłat to 1., 6., 10., 15., 20. i 25. Ponieważ 6 i 20 września wypadają w sobotę, przekazy zostaną wykonane dzień wcześniej. Uprawnieni nie muszą wypełniać żadnych wniosków i "czternastkę" otrzymają automatycznie, wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą.

Ponadto nie zmieniają się zasady dotyczące "trzynastek". Te wysyłane są rokrocznie na wiosnę zdecydowanej większości rencistów, emerytów czy pozyskujących takie świadczenia, jak nauczycielskie kompensacyjne lub rodzicielskie uzupełniające. Kryteria dochodowe tu nie obowiązują.

red. / Polsatnews.pl