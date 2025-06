Ważne spotkanie ws. przyszłości rządu. PSL omówiło strategię

W poniedziałek po popołudniu zebrał się klub PSL-TD ws. środowego głosowania nad wotum zaufania dla rządu. Szef PSL, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił dyskusję podczas posiedzenia jako "bardzo dobrą".

Wśród poruszonych tematów wymienił m.in. strategię działania i priorytety, dla których PSL-TD współtworzy koalicję rządową. - Jest kilka spraw, które na pewno na spotkaniu liderów (w poniedziałek wieczorem - red.) i też w parlamencie będziemy akcentować - podkreślił.

Jak tłumaczył, byłyby to "odpowiedzi na obawy, lęki, które słyszeliśmy w kampanii wyborczej" m.in. pod względem migracji i obrona konserwatywnych wartości.

Wotum zaufania dla rządu. PSL omówiło strategię klubu

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, bezpieczeństwo i gospodarka są głównymi priorytetami, dla których PSL-TD współtworzy koalicję. Jak dodał, klubowi zależy na bezpieczeństwie polskich granic, bezpieczeństwie żywnościowym, sile polskiej armii i sojuszy międzynarodowych, bezpieczeństwie energetycznym, infrastrukturze i dużych inwestycjach m.in. samorządowych, dofinansowaniu samorządów, kwestii rozwoju gospodarczego, pakietu deregulacyjnego, wakacji od ZUS-u, wsparciu rzemiosła.

Jest "dużo ciekawych propozycji, ważnych, dających też silną podstawę do wsparcia koalicji w najbliższym głosowaniu" - wskazał. Dopytany, czy wszyscy posłowie PSL będą głosować za wotum zaufania, Kosiniak-Kamysz odparł: "nie ma problemu, ja mówiłem o tym od samego początku; to nie jest kwestia głosowania nad zaufaniem do koalicji, bo ono jest wyrażane w wielu głosowaniach".

Podkreślił, że kwestią jest sformułowanie strategii na najbliższe 2,5 roku. Jego zdaniem, powinna ona objąć m.in. mniej kłótni pomiędzy koalicjantami. Jak ujął, jest "bardzo spokojny" ws. głosowania innych posłów ze swojego ugrupowania. Pytany, czy rozmawiano o ewentualnej zmianie premiera, Kosiniak-Kamysz zaprzeczył.

Sejm zadecyduje o przyszłości rządu Donalda Tuska

W środę premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu; po jego wystąpieniu odbędzie się debata i głosowanie. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową. W swoim pierwszym wystąpieniu powyborczym Tusk podkreślił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października".

Sprawa wotum zaufania była jednym z tematów ostatnich spotkań liderów koalicji - poza premierem Tuskiem - wzięli w nich udział marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050), wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica) oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL).

Podczas przewidzianego na poniedziałek spotkania w tym samym formacie, premier ma przedstawić szkic swojego expose, nad którym koalicjanci mają wspólnie pracować.

ps / PAP