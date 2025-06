Pilne spotkanie klubu PSL-TD. Będą rozmawiać o wotum zaufania

W poniedziałek o godz. 15 zbierze się klub PSL-TD, aby omówić środowe głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. Dotychczas poparcie wyrazili politycy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Podczas poniedziałkowego spotkania przedstawiciele PSL-u i Polski 2050 mają podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie.

Sprawa wotum zaufania była już poruszana podczas rozmowy liderów koalicji. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ważne partyjne spotkanie. Czy PSL-TD poprze rząd Tuska?

Po spotkaniu liderów koalicji szef PSL Kosiniak-Kamysz ocenił, że mimo emocji koalicja działa razem i ma dla tych działań plan. Zwracał też uwagę, że obecnemu rządowi udało się "sporo razem zrobić", ale - jak przyznał - nie wszystko udało się osiągnąć. Zapewnił też, że w trakcie rozmowy "nie było żadnego sporu", a jedynie kwestia, jaką strategię przyjąć i jakie są najważniejsze projekty dla ich środowisk.

Podczas przewidzianego na poniedziałek spotkania w tym samym formacie, premier ma przedstawić szkic swojego expose, nad którym koalicjanci mają wspólnie pracować.

Spotkanie partii PSL-TD. Będą rozmawiać o przyszłości rządu

W środę premier Donald Tusk przedstawi w Sejmie wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu; po jego wystąpieniu odbędzie się debata. Głosowanie zaplanowano na godz. 14. Propozycja szefa rządu to reakcja na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, która ma umocnić koalicję rządową.

W swoim pierwszym wystąpieniu powyborczym Tusk podkreślił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie "będzie wymagać jedności i odwagi od całej Koalicji 15 października". Decyzje podjęły już PiS, Konfederacja, a także Razem - zapowiedziały one, że podczas głosowania nad wotum zaufania nie poprą rządu.

Zgodnie z konstytucją, premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania. Do udzielenia wotum zaufania dochodzi wówczas zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Dla koalicjantów - obok kwestii dotyczącej wotum zaufania - ważnym tematem jest również rekonstrukcja rządu i renegocjowanie umowy koalicyjnej z listopada 2023 r. O takich planach Tusk mówił w maju; zapowiedział, że rekonstrukcja odbędzie się w czerwcu po wyborach prezydenckich, a jej konsekwencją będzie zmniejszenie i usprawnienie rządu.

bp / mjo / pap/polsatnews.pl