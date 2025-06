W poniedziałek tuż przed południem prezydent Andrzej Duda opublikował wpis, w którym odniósł się do wyniku wyborów. "Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru" - stwierdził w serwisie X.

Nagły wpis Andrzeja Dudy. "Nie dajmy sobie odebrać"

"Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały! Pilnujmy Polski!" - zaapelowała głowa państwa.

Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru.

Nie dajmy się, my wyborcy! Nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 9, 2025

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu szefowa sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego stwierdziła, że zwróci się do Państwowej Komisji Wyborczej o wyjaśnienie przypadków nieprawidłowości, dotyczących ostatnich wyborów prezydenckich. "Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je na stronie protestwyborczy2025.pl a my zwrócimy się do Państwowej Komisji Wyborczej, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła - napisała Wioletta Paprocka na portalu X.

Tychy, komisja nr 35

Grudziądz, komisja nr 25

Strzelce Opolskie, komisja nr 9

Kraków, komisja nr 95



Jeśli widzicie nieprawidłowości - zgłaszajcie je na stronie https://t.co/EsmKIPGdij a my zwrócimy się do @PanstwKomWyb, aby każdy z tych przypadków wyjaśniła. — Wiola Paprocka (@WiolaPaprocka) June 5, 2025

Do potwierdzonej nieprawidłowości wyborczej doszło np. w komisji wyborczej numer 95 przy ul. Stawowej w Krakowie. Odwrotnie przypisano tam głosy oddane w drugiej turze wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.

Wybory prezydenckie. 28 protestów wyborczych wpłynęło do SN

Do Sądu Najwyższego wpłynęło - jak dotąd - 28 protestów przeciwko wyborowi prezydenta - poinformowała w poniedziałek Monika Drwal z zespołu prasowego SN. Termin na składanie takich protestów upływa równo za tydzień - w poniedziałek 16 czerwca.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów wyborczych, na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta RP - musi to zrobić w ciągu 30 dni od podania wyników wyboru do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie będzie 2 lipca.

ZOBACZ: Duda rozmawiał z Trumpem. Prezydent poinformował o szczegółach

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 r. za czasów rządów PiS, właściwa do rozpatrywania protestów wyborczych i stwierdzania ważności wyborów jest utworzona wówczas Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Tworzą ją osoby powołane po 2017 r. na urząd sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy o KRS z 2017 r. Z tego powodu status tej izby jest kwestionowany przez obecny rząd, który przywołuje tu m.in. orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przed 2018 r. kwestie wyborcze rozpatrywała ówczesna Izba Pracy Ubezpieczeń i Spraw Publicznych.

W ubiegłym tygodniu I prezes SN Małgorzata Manowska oświadczyła, że wszystkie publiczne wypowiedzi, które podważają konstytucyjne kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do orzekania o ważności wyboru prezydenta RP wynikają z nieznajomości prawa lub motywowane są zamiarem politycznej destabilizacji.

Różnica pomiędzy obydwoma kandydatami na prezydenta wyniosła ponad 369 tysięcy głosów - Karol Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, a Rafał Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286.; tym samym Nawrocki został wybrany na kolejnego prezydenta RP.

WIDEO: Hołownia o hejterach w państwowych spółkach: Kropiwnicki powinien osobiście się tłumaczyć Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / mjo / Polsatnews.pl