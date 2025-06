Nieprawidłowości w wyborach. Komunikat PKW

Państwowa Komisja Wyborcza wydała w poniedziałek wieczorem komunikat, w którym poinformowała o przygotowywaniu sprawozdania z wyborów, które trafi do Sądu Najwyższego i do rąk marszałka Sejmu. W oświadczeniu wskazano, że każdy wyborca ma prawo do złożenia protestu do SN w przypadku, gdy zauważył nieprawidłowości w procesie wyborczym.