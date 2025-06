- Przy okazji każdych wyborów są protesty wyborcze - powiedziała Marcelina Zawisza z partii Razem, komentując zwołanie posiedzenia PKW ws. błędnie policzonych głosów w niektórych komisjach. - To nie jest taka skala, która pozwala unieważnić wyniki - dodała. Posłanka zauważyła, że jeśli "rozkręci się atmosfera ukradzionych wyborów, to podważamy proces wyborczy".

- Ale to nie jest taka skala, która pozwala unieważnić wyniki. Wbrew termu, co mówią Silni Razem i osoby związane z Platformą Obywatelską. To wydaje mi się szkodliwe dla państwa i procesu wyborczego. Jeśli rozkręci się cała atmosfera ukradzionych wyborów, to podważamy proces wyborczy - wyjaśniła polityk.

Wybory prezydenckie. Zawisza o błędach dot. liczenia głosów w niektórych komisjach

Jak dodała Zawisza, każdy komitet, który startuje w wyborach ma prawo zgłosić przedstawiciela do komisji wyborczej. - On potem uczestniczy w liczeniu głosów i wszystko podpisuje - dodała.

- Cały proces jest tak pomyślany, aby niemożliwe było fałszerstwo. Choć oczywiście pomyłki ze względu na zmęczenie mogą się zdarzyć - zaznaczyła Zawisza.

Prowadzący Marcin Fijołek przytoczył słowa Roman Giertycha, który w mediach społecznościowych poddawał pod wątpliwość rezultat wyborów.

- A czy Giertych uznaje, że wybory w 2023 się odbyły i były legalne? - zapytała Zawisza. Dodała, że o ważności tamtego głosowania zdecydowała ta sama izba Sądu Najwyższego, która zadecyduje o tych.

- Radziłabym panu Giertychowi, aby napił się szklanki wody. Niech zastanowi się, czy to co robi jest dobre dla państwa polskiego. Bo jego działania są naprawdę szkodliwe - podsumowała.