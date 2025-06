Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w poniedziałek, w trakcie konferencji odbywającej się w Gdańsku, był pytany przez dziennikarzy m.in. o doniesienia dotyczące rzekomych nieprawidłowości w trakcie wyborów prezydenckich.

Polityk podkreślił, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna szybko się tym zająć i rozwiać wątpliwości. - Nie może być tak, że tydzień po wyborach okazuje się, że jeden kandydat ewidentnie w komisjach tracił, a drugi ewidentnie zyskiwał - powiedział.

ZOBACZ: Nieformalne spotkanie członków PKW. Nowe informacje

- Wierzę, że szybko wyjaśnimy kwestię dotyczącą tych pomyłek wyborczych, bo to już chyba nawet nie pomyłki, tylko fałszerstwa. Wiele komisji obwodowych w całym kraju pomyliło się w podobny sposób - ocenił polityk Nowej Lewicy.

Wybory prezydenckie. Gawkowski o błędach w komisjach: To wygląda na celowe działanie

Minister zaznaczył, że w wyborach zachodzą pomyłki i "nie jest to nic nadzwyczajnego". Wicepremier zaznaczył przy tym, że należy się zastanowić, czy w przypadku ostatnich wyborów nie była to "zorganizowana pomyłka, czyli fałszerstwo, które miało cel operacyjny bardzo prosty, to znaczy doprowadzenie do zmiany wyników protokołów końcowych w komisjach obwodowych".

- Dzisiaj nie ma mowy o podważaniu wyników wyborów, ale jest mowa o podważaniu wyników w komisjach obwodowych, więc im szybciej będziemy wiedzieli, co jest na stole, tym łatwiej unikniemy tego, że ktoś będzie podważał wybory i ich wyniki - dodał.

ZOBACZ: Marcelina Zawisza o "atmosferze ukradzionych wyborów". Uderza w Romana Giertycha

Gawkowski zaznaczył, że nie chciałby w przyszłości podobnych pomyłek wyborczych przy protokołach w komisjach obwodowych, bo to - jak ocenił - podważa samą ideę demokracji. - Trudno mi jest uwierzyć, że w wielu miejscach w Polsce ludzie mylili się w taki sam sposób, to znaczy kandydat, który przegrał, nagle wygrywał w ostatecznym zliczeniu głosów i odwrotnie. To już nie wygląda wtedy na pomyłkę, tylko na celowe działanie - stwierdził.

Polityk na pytanie dziennikarzy o ewentualne zmiany na stanowisku premiera, powiedział, że "zmiany w rządzie będą", natomiast "nie ma mowy o tym, żeby zmienić premiera". - Nie wierzę, żeby dzisiaj ktoś w Platformie Obywatelskiej mógł wziąć to w swoje ręce i odsunąć Donalda Tuska - powiedział wicepremier.