Jacht, który płynął z pomocą dla Palestyny został zatrzymany przez izraelskich żołnierzy - podaje lokalne media Na pokładzie znajdowała się m.in. szwedzka aktywistka Greta Thunberg. "Jacht selfie z 'celebrytami' bezpiecznie płynie do brzegów Izraela - napisał tamtejszy MSZ w mediach społecznościowych.

Izraelscy żołnierze dokonali abordażu na jacht Madleen, którym do Strefy Gazy, w ramach pomocy dla jej mieszkańców, płynęło 12 aktywistów. Na pokładzie znajdowała się Greta Thunberg - podają lokalne media. Izraelskie władze już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą dotrzeć łodzi do brzegu enklawy.

Rejs zorganizowała Freedom Flotilla Coalition (FFC). Do zajęcia jachtu doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Informacje potwierdziło izraelskie MSZ. "Jacht selfie z 'celebrytami' bezpiecznie płynie do brzegów Izraela. Pasażerowie wrócą do macierzystych krajów" - czytamy w oświadczeniu.

MSZ Izraela zamieścił też nagranie, na którym widać aktywistów, z komentarzem: "Wszyscy pasażerowie jachtu selfie są cali i zdrowi. Dostali kanapki i wodę. Przedstawienie skończone". Na profilu zamieszczono też zdjęcie Grety Thunberg, która znajduje się "w drodze do Izraela" i jest "w dobrym nastroju".

Aktywiści będący na pokładzie jachtu chcieli dostarczyć symboliczną pomoc humanitarną do Strefy Gazy, zwracając tym samym uwagę na panujący w regionie kryzys humanitarny. Jak podkreślano, niemal wszystkim mieszkańcom regionu grozi klęska głodu. Izrael od marca blokuje dostawy pomocy, by wywrzeć presję na Hamas.

Na początku maja inny statek FFC, który miał płynąć do Strefy Gazy, został zaatakowany dronami u wybrzeży Malty. Organizacja oskarżyła o nalot Izrael, który nie skomentował tych zarzutów. Różne organizacje pozarządowe od 15 lat organizują konwoje morskie, których celem jest przełamanie blokady Strefy Gazy.

Najbardziej znanym była Flotylla Wolności, która w 2010 roku została zaatakowana na międzynarodowych wodach przez wojska izraelskie. Zginęło wówczas dziewięciu aktywistów.

Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie prawa międzynarodowego w czasie wojny w Strefie Gazy, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, jak Amnesty International czy Human Rights Watch, a także instytucji ONZ.

