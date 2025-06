Jak donosi Ukraińska Prawda, ograniczenia zostały wprowadzone na lotniskach w Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Saratowie i Tambowie. Rosyjskie kanały na Telegramie podawały, że kilka eksplozji dało się słyszeć w Czeboksarach w Republice Czuwaskiej.

Rosja. Cztery lotniska wstrzymały pracę. Doniesienia o eksplozjach

Kanał SHOT opublikował nagrania, na których widać drony nadlatujące nad miasto. "Kilka eksplozji miało miejsce w Czeboksarach w Republice Czuwaskiej. Nad miastem widać gęsty czarny dym. Mieszkańcy przekazali SHOT, że widzieli co najmniej dwa drony nad miastem, a następnie usłyszeli silne eksplozje i zobaczyli czarny dym" - podano.

ZOBACZ: Ukraina coraz silniejsza. Ma już zapasy własnych pocisków

"Wstępnie, system obrony powietrznej został uruchomiony. Łącznie słyszano co najmniej sześć eksplozji. Obecnie nie ma oficjalnych informacji" - czytamy dalej we wpisie. Wiadomo, że we wspomnianym mieście znajdują się przedsiębiorstwa, realizujące zamówienia dla Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Wojna w Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w całym kraju. Komunikat Sił Powietrznych

Tej samej nocy Rosjanie zaatakowali Ukrainę za pomocą bezzałogowych statków powietrznych w kilku regionach. Jak podały Siły Powietrzne Ukrainy, w Kijowie i regionie działała obrona przeciwlotnicza.

ZOBACZ: Rosja w panice po "Pajęczynie". Ukrywa bombowce 6750 km od Ukrainy

"Praca sił obrony powietrznej w stolicy trwa. Prosimy mieszkańców i gości miasta o pozostanie w schronach do czasu odwołania alarmu. Nadal drony zbliżają się do stolicy. Atak wroga trwa" - przekazała ukraińska administracja wojskowa.

Siły Powietrzne poinformowały, że wrogie drony operowały w obwodach: sumskim, czernihowskim, kijowskim, połtawskim, charkowskim, dniepropietrowskim, donieckim, kirowohradzkim, żytomierskim i zaporoskim. Według Ukraińskiej Prawdy na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny.

Źródła: Ukraińska Prawda, Ria Novosti, SHOT

