Do popularnych wśród młodych ludzi używek dołączył kolejny środek. Chodzi o podtlenek azotu, znany też jako gaz rozweselający. To drugie określenie może brzmieć niewinnie, ale kryje zagrożenia, których nie można lekceważyć. Zażycie N2O może skończyć się nawet śmiercią. W kilku państwach jest to środek zakazany, w Polsce z kolei nietrudno go kupić.