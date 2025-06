Dariusz Dziekanowski na antenie Polsat News wskazał, że sytuacja reprezentacji Polski jest bardzo zła. - Nie pomaga to koncentracji, taktyce. Powinniśmy się skupiać na tym jak zagraliśmy w poprzednich meczach. Zamiast tego zajmujemy się sprawą opaski kapitana - powiedział.

Były reprezentant Polski wskazał także, że Robert Lewandowski popełnił błąd. Wskazał na dyspozycję napastnika, która w ostatnim czasie jest dobra. - Nadal jest najlepszym polskim piłkarzem i jego postawa ma wpływ na całą drużynę. Takie działanie rozbija zespół - wskazał, przyznając jednocześnie, że jest w stanie zrozumieć decyzję byłego już kapitana.

- Lewandowski przez 17 lat grał w kadrze. Przez 11 lat był jej kapitanem, będąc przykładem sportowca oraz piłkarza dla młodych ludzi. Takich rzeczy się nie robi. Zwłaszcza przed tak ważnym meczem. Trener Probierz zapewniał, ze wszystko zostało uzgodnione. Wszystko miało być w porządku, a okazało się fałszywe - podkreślił, krytykując Michała Probierza.

Dziekanowski przyznał także, że kapitana powinni wybierać zawodnicy, a nie trener czy działacze. Przypomniał, ze podobne błędy popełnili Adam Nawałka oraz Zbigniew Boniek, którzy "skłócali zawodników, a chodzi o to, by ich zjednoczyć".

Lewandowski kontra Probierz. Trudna sytuacja w polskiej kadrze

Jan Tomaszewski, w rozmowie z Super Expressem przyznał, ze decyzja selekcjonera reprezentacji Polski jest prawidłowa. - Lewandowski powiedział, że jest zmęczony i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. Wydaje mi się także, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony - powiedział były bramkarz reprezentacji.

- Jeśli Lewandowski chce grać w reprezentacji, to nie może wybierać sobie spotkań, w których będzie grał, albo nie będzie grał - podkreślił Tomaszewski. Dodał także, że był zdumiony i oburzony postępowaniem Lewandowskiego. Na miejscu zawodników wnioskowałby o to, by odebrać mu opaskę kapitana, gdyż takie zachowanie skłóca zespół.

Tomaszewski uważa reakcję Michała Probierza za prawidłową. - Temat został zakończony - powiedział. Wyraził jednak nadzieję, że zła sytuacja w polskiej kadrze z czasem się unormuje.

Burza w reprezentacji Polski. Wszystko przed ważnym meczem

Informacja o nowym kapitanie reprezentacji Polski pojawiła się w niedzielę wieczorem. Lewandowskiego ma zastąpić Piotr Zieliński. Po tej informacji Robert Lewandowski zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował, że "dopóki Michał Probierz będzie trenerem reprezentacji Polski, nie będzie grał w kadrze".

Polscy piłkarze od niedzieli są w Helsinkach. Zmierzą się tam z reprezentacją Finlandii. Jest to kluczowy mecz w walce o wystąpienie na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w USA i Meksyku w 2026 roku. Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 10 czerwca o 20:45.

