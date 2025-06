"Lot w pierwszej klasie za 40 euro" - w taki sposób ocenił połączenie Express Intercity Premium z Gdańska do Krakowa Rob Crossan. Dziennikarz irlandzkiego wydania "The Sun", który był zachwycony podróżą polskim pociągiem, zaznaczył, że "takie rzeczy nie zdarzają się w Wielkiej Brytanii".

"Po zjedzeniu wędzonego łososia z pesto oraz serkiem śmietankowym, podanym przez uśmiechniętego kelnera, rozsiadłem się w fotelu by podziwiać krajobraz" - takimi słowami zaczął swój tekst Rob Crossan, dziennikarz z Wielkiej Brytanii, piszący dla "The Irish Sun".

Podkreślił, że ten opis może brzmieć jak lot pierwszej klasy, jednak "w rzeczywistości jestem w polskim pociągu". Reporter przetestował połączenie Express Intercity Premium, popularnie określane w Polsce jako Pendolino, na trasie z Gdańska do Krakowa. Podróż pociągiem opisał jako "najlepszy sposób na zobaczenie Polski".

Brytyjski dziennikarz zachwycony polskimi pociągami

Zaznaczył, że bilet pierwszej klasy, z wyżywieniem, napojem oraz "wspaniałe widoki" kosztuje ok. 40 funtów za 480 kilometrową podróż. "W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem takiej podróży byłby pociąg z Londynu do Glasgow. W tym wypadku do ceny trzeba by było dopisać jedno zero" - zaznaczył.

Crossanowi tak dobrze jechało się polskim pociągiem, że mógłby nim podróżować "na zawsze". Przyznał także, że przed położeniem się spać musi "zredefiniować swoje pojęcie luksusowych podróży".

