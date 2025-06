Prowadzący niedzielne "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" zapytał swoich gości - polityków z różnych stron - o zaplanowane na środę głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Jak dodał Bogdan Rymanowski, w parlamentarnych kuluarach mówi się, że obecnego premiera mógłby zastąpić Radosław Sikorski.

W tym scenariuszu fotel szefa MSZ objąłby Rafał Trzaskowski, obecny włodarz Warszawy, który 1 czerwca przegrał II turę wyborów prezydenckich z Karolem Nawrockim. - Nieprzypadkowo zadaję to pytanie, bo takie opinie chodzą po Sejmie - podkreślił Rymanowski.

Radosław Sikorski za Donalda Tuska? "W polityce wszystko możliwe"

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus stwierdziła, że "w polityce wszystko jest możliwe". - Nie wiem, co chodzi po Sejmie, raczej skupiam się na tym, co chodzi po europarlamencie (...). Nigdy nie można zakładać, że coś się wydarzy - stwierdziła, dodając, że według niej rząd Tuska otrzyma wotum, a decyzja premiera, by o nie się ubiegać, była dobra.

Podobne zdanie wyraził poseł Polski 2050 Ryszard Petru, zapewniając, iż jego formacja "oczywiście zagłosuje za wotum zaufania". - Do środy się nic nie zmieni. Nie ma szans, żeby do środy coś się zmieniło. Duża część plotek po mieście i w Sejmie jest tylko plotką i próbą narzucenia narracji - ocenił.

Z kolei polityk PiS Marcin Przydacz powiedział na antenie Polsat News, że "trudno jest dzisiaj ocenić w jakikolwiek sposób pozytywny to co robi" obecny szef Rady Ministrów. - Jeżeli ja słyszę Donalda Tuska po półtora roku: "No teraz to się już w końcu weźmiemy do roboty", to sobie myślę: "A co on robił przez ostanie półtora roku?" - przyznał.

Reżyserka Elwira Niewiera o "rosyjskim wsparciu" dla Nawrockiego

Goście "Śniadania Rymanowskiego" debatowali też nad niedawną wypowiedzią reżyserki Elwiry Niewiery, która - podczas wystąpienia w polskiej ambasadzie w Berlinie - stwierdziła, że "pan Nawrocki nie wygrałby tych wyborów bez wsparcia ze strony rosyjskiej propagandy".

Jak ocenił Marcin Możdżonek, były siatkarz polskiej kadry narodowej, który niedawno dołączył do Konfederacji, "ta wypowiedź jest absolutnym skandalem". - Ta pani ośmiesza nasze państwo. Uważam, że powinny zostać podjęte kroki prawne, przecież na tym forum budowania relacji polsko-niemieckich był Radosław Sikorski. Jestem bardzo zdziwiony tym, że nie zareagował - zaznaczył.

Z kolei Błażej Poboży (Kancelaria Prezydenta) uznał, że "skandaliczna i nieadekwatna jest reakcja władz Polski, z poziomu ambasady, jak i kierownictwa MSZ". Głos zabrała też Dorota Łoboda z KO, wedle której wystąpienie Niewiery zawierało "słowa nieodpowiedzialne". - Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje słowa. To nie była wypowiedź autoryzowana przez polski rząd - zapewniła.

