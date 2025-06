Luka w systemie. Tak pracownicy wydłużają sobie dni wolne

Choć prawo pracy daje jasno określoną liczbę dni urlopowych, coraz więcej pracowników znajduje sposoby, by ominąć standardowe limity. Pomagają w tym sprzyjające układy dni wolnych w kalendarzu oraz przywileje, takie jak zwolnienie z powodu siły wyższej. Pracodawcy biją jednak na alarm - to stwarza duże pole do potencjalnych nadużyć przez pracowników, co zaburzy pracę pozostałych osób w zespołach.

Przemyślane planowanie urlopów w 2025 roku

W 2025 roku korzystny układ świąt i weekendów sprawia, że przy odpowiednim zaplanowaniu urlopu możliwe jest uzyskanie aż 39 dni wolnego, wykorzystując jedynie 9 dni urlopu wypoczynkowego.

W pierwszej połowie roku wypadają daty, które pozwalają na wydłużenie wolnego, m.in. początek stycznia, okres od 22 do 25 kwietnia oraz 2 maja. W kolejnych miesiącach uwagę warto zwrócić na 20 czerwca i 10 listopada. Łączenie dni urlopowych z długimi weekendami daje możliwość dłuższego wypoczynku bez znacznego uszczuplania rocznego limitu urlopowego.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

Od 26 kwietnia 2023 roku w kodeksie pracy obowiązują przepisy umożliwiające wzięcie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Przysługują dwa dni lub 16 godzin takiego zwolnienia w roku, z zachowaniem 50 proc. wynagrodzenia.

Jak informuje Interia, mechanizm ten coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko w nagłych sytuacjach losowych, ale również do przedłużania weekendów czy świąt. Zwraca na to uwagę cytowany przez portal Mikołaj Zając, prezes firmy Conperio.

Urlop na żądanie jako dodatkowa karta przetargowa

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. To kolejna furtka do wydłużenia sobie czasu wolnego.

Jak opisuje Rzeczpospolita, pracownicy najczęściej sięgają po urlop na żądanie w piątki lub poniedziałki, co w połączeniu z weekendem daje dłuższy okres na odpoczynek bez wcześniejszego planowania.

Dni wolne za święta przypadające w sobotę

Rok 2025 przyniesie też dodatkowe dni wolne wynikające z faktu, że dwa święta: 3 maja i 1 listopada - przypadają w sobotę. Zgodnie z przepisami pracodawcy muszą udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego za święto, które wypada w dzień niebędący roboczym. To kolejny sposób, dzięki któremu liczba dni wolnych w roku może się wydłużyć.

Chociaż wszystkie opisane rozwiązania są zgodne z obowiązującym prawem, eksperci rynku pracy zwracają uwagę na potencjalne ryzyko nadużyć. Częste korzystanie z mechanizmu siły wyższej bez faktycznej potrzeby może zaburzać funkcjonowanie zespołów i wpływać negatywnie na zaufanie między pracownikami a pracodawcami.

