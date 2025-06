Czy można "kupić" dziecko w Polsce? Jak działa podziemie adopcyjne? I kto zarabia na ludzkim dramacie? Polsat News w swoim nowym reportażu "Matki na wynajem" ujawnia zjawisko nielegalnych adopcji - procederu, który kwitnie w cieniu prawa i moralności.

ZOBACZ: "Taxi pułapka. Oszuści". Szokujące kulisy działalności nieuczciwych taksówkarzy

Dziennikarze Monika Gawrońska i Jacek Smaruj, w ramach dziennikarskiej prowokacji, wcielili się w parę z Warszawy, gotową zapłacić kobiecie za urodzenie dziecka. Szybko odkryli, że cały "proces" - od ogłoszenia w internecie, przez kontakt z tzw. agencją surogatek, po nielegalną pomoc prawną - jest zaskakująco prosty.

Nielegalne adopcje - niepokojące liczby

Według szacunków, co roku w Polsce dochodzi nawet do 2 tys. nielegalnych adopcji, mimo że grozi za to do 5 lat więzienia. Reporterzy docierają do kobiet, które za pieniądze decydują się urodzić i oddać dziecko nieznanym osobom. Pokazują również, jak działają zagraniczne agencje i polskie kancelarie prawne, pomagające w przejęciu praw rodzicielskich z pominięciem sądu.

ZOBACZ: „Taxi pułapka. Oszuści”. Nowy reportaż w Polsat News

Reportaż ukazuje nie tylko mechanizmy nielegalnych adopcji, ale również ich konsekwencje prawne i etyczne - zarówno dla matek, jak i przyszłych rodziców. "Matki na wynajem" to opowieść o desperacji, pieniądzach i moralnych dylematach, które mogą dotknąć każdego.

"Matki na wynajem" - 8 czerwca, godz. 21:00 w Polsat News. Reportaż przygotował Dział Projektów Specjalnych Polsat News w ramach cyklu: "Polsat News Ujawnia".

WIDEO: "Zdemoralizował relacje z Putinem". Komorowski wskazał ruch Trumpa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl / Polsat News