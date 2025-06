Pogodowe ostrzeżenie I stopnia IMGW wydał dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz części mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

ZOBACZ: Wielka ewakuacja na Polach Lednickich. Spotkanie młodych przerwane

Na tym obszarze w czasie burz prognozowane są silne opady deszczu - do 20 milimetrów, a także porywy wiatru do 85 km/h. Synoptycy lokalnie spodziewają się również gradu. Ostrzeżenie będzie w mocy od godziny 12:00 do 22:00 w niedzielę.

Gdzie jest burza? Niebezpieczna pogoda w Polsce. Alert RCB na południu Polski

Natomiast ostrzeżeniem II stopnia Instytut objął południową część województwa podkarpackiego. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 40 mm) i porywy wiatru do 100 km/h. Tam miejscami także może spaść grad. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w godz. 12.00-19.00 w niedzielę.

ZOBACZ: Powalone drzewa, zniszczone dachy, zalane ulice. Przez Polskę przechodzą nawałnice

Alert dla mieszkańców Podkarpacia wysłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawie prądu. Dotyczy on też wybranych powiatów w Małopolsce: gorlickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego oraz Nowego Sącza oraz Tarnowa.

RCB przypomina, by usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr oraz przygotować oświetlenie zastępcze, ponieważ silne podmuchy mogą uszkodzić linie energetyczne. Szczególnie uważać należy podczas jazdy autem ze względu na mogące się łamać konary i drzewa.