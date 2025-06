Coraz więcej polskich par marzy o ceremonii ślubnej w plenerze. Istnieje możliwość powiedzenia sobie "tak" na terenie dworów czy pałaców, urokliwych parków oraz na plażach Morza Bałtyckiego. Wiąże się to z wydatkami i załatwieniem formalności.

Ślub poza urzędem. Co mówią przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ślub nie musi odbywać się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Warunkiem jest wybór miejsca bezpiecznego dla uczestników i umożliwiającego godną oprawę uroczystości. Kierownik USC może odmówić przeprowadzenia ceremonii, jeśli uzna, że wskazana lokalizacja nie spełnia tych wymogów.

Formalności i opłaty za ślub w plenerze

Warto się upewnić, któremu urzędowi podlega upatrzony punkt na polskim Wybrzeżu. Ponadto dobrze jest sprawdzić, czy nie jest to teren prywatny i nikt nie żąda opłat za jego udostępnienie. Przykładowo, według portalu wedding.pl, ślub na plaży w Kołobrzegu kosztuje 500 zł, natomiast w Łebie miasto udostępnia fragment linii brzegowej bezpłatnie.

Niezależnie od lokalizacji, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 84 zł. W przypadku ceremonii poza siedzibą urzędu pobierana jest dodatkowa opłata - 1000 zł. Koszty rosną także w związku z koniecznością przygotowania altanki i miejsc siedzących. Ich wypożyczenie to wydatek od kilkuset do ponad 1000 zł.

Wesele na plaży. Wydatki mogą sięgać setek tysięcy złotych

Plenerowa zabawa weselna to już znacznie większe obciążenie dla budżetu. Koszty zależą od zakresu usług, liczby gości i prestiżu wykonawców. Za DJ-a para zapłaci od 2-2,5 do 8-9 tys. zł.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o fotografa. Stawki za namioty to 2,5-5 tys. zł, do tego dochodzą wydatki na stoły, krzesła i dekoracje. Od 200 do 500 zł wyniesie catering dla gości. Zapewnienie doradztwa wedding plannera i atrakcji takich jak pokaz fajerwerków, to kolejne wydane tysiące.

Do tego należy pamiętać o cenach strojów nowożeńców, ozdób, a także alkoholu. Przybycie gości z całej Polski do miejscowości na Wybrzeżu może też się wiązać z zapewnieniem im noclegu (150-350 zł za osobę).

Szacunkowo na ceremonię z kameralnym przyjęciem należy zatem przygotować od 30 do 60 tys. zł. W przypadku wesela na 100 osób koszty niemal na pewno przekroczą 100 tys. zł.

Hotele w nadmorskich kurortach oferują kompleksową organizację takich wydarzeń, jednak cena może sięgnąć nawet 200 tys. zł. Kluczowe znaczenie mają tu lokalizacja (drożej w miejscowościach takich jak Gdańsk czy Sopot), sezon oraz warunki pogodowe.

