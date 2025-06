Powalone drzewa, zniszczone dachy, zalane ulice. Przez Polskę przechodzą nawałnice

Przeszło 700 zgłoszeń dotyczących skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych odebrali strażacy do godz. 19 - poinformował rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew, wypompowywania wody oraz zabezpieczenia dachów i budynków mieszkalnych.

Najwięcej interwencji strażacy odnotowali w województwach: lubelskim - 162, świętokrzyskim - 110, mazowieckim - 98, śląskim - 78 i małopolskim - 68.

Nawałnice nad Polską. Ponad 700 interwencji strażaków

Podczas interwencji strażacy m.in. usuwali fragmenty przewróconych drzew, wypompowywali wodę z zalanych ulic i budynków, a także zabezpieczali uszkodzone dachy i budynki mieszkalne.

ZOBACZ: Zniszczone pola i ogrody. Gwałtowne burze z gradem przeszły przez Dolny Śląsk

Kierzkowski przekazał, że w związku z trudnymi warunkami pogodowymi podjęto decyzję o zwiększeniu stanów osobowych w garnizonach mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim.

Gdzie jest burza? IMGW i RCB wydały ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę wszystkie możliwe trzy stopnie ostrzeżenia przed burzami, obejmujące cały kraj. Na niektórych obszarach prognozowane były burze z intensywnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 120 km/h oraz lokalnie występującym gradem.

W najnowszych komunikatach IMGW poinformował o odwołaniu ostrzeżeń na terenie województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, opolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, a także na Górnym i Dolnym Śląsku.

Ostrzeżenia I stopnia dla województw: lubelskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego będą obowiązywały do soboty do północy, a nie tak jak pierwotnie zapowiadano - do godz. 2 w nocy w niedzielę.

ZOBACZ: Burzowy alarm w Polsce. Cały kraj w strefie zagrożenia. Możliwe podtopienia i awarie prądu

Instytut podaje, że burze stopniowo będą odsuwać się poza wschodnią granicę kraju, zastrzega jednak możliwe aktualizację ostrzeżeń ze względu na dynamiczną sytuacją pogodową. W związku z tym w Polsce cały czas obowiązuje alert RCB, który ostrzega, by przygotować się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje zachowanie ostrożności i śledzenie najnowszych komunikatów pogodowych.

WIDEO: "Platforma powinna zrobić casting jak PiS". Joanna Mucha o wyborach prezydenckich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / Polsatnews.pl / PAP